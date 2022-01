“NISAM PREVARILA DEJANA” – DALILA OCRNILA BIVŠEG MUŽA: Okrivila njega za sve, EVO ŠTA JE REKLA KOD DRVETA

Drvo mudrosti ugostilo je Dalilu Dragojević u Rajskom vrtu, gdje je iskreno govorila na temu pomirenja sa Filipom Carem, ali i trenutnog odnosa sa Dejanom:

Svega mi je preko glave, imam toliko pokajanja, da mi je ostalo samo da ćutim. Filip je sinoć ratovao na više frontova, imala sam potrebu da mu se priključim, ali bi bilo gore da jesam, rekla bih nešto, a sve bi se okrenulo protiv mene. Mnogo igre je uključeno, mnogo manipulacija, mnogo želje da ja budem najgora, a u dubini duše nisam. Ne znam koliko će ovo sve trajati i šta će se sve dešavati, ali želim da dođem sebi. Ne treba da budem nečiji produkt… Vidjeli smo i njegovo sinoćno muvanje sa Aleks, Filip ga je provalio. Uh, svašta bih ti rekla, ali bolje da i ja naučim da se ugrizem za jezik. Dosta foliranja i mene to ne zanima. Toliko pljuvanja po meni. Nema razloga da me osuđuje drugi put. Đedović je najveći savjetnik i branitelj Dejana, on je Dejana samo jednom iznapu*avao, da tako kažem. Koliko sam shvatila, Đedović se zalaže za to da Dejan do kraja govori kako ima emocije prema meni. Hajde sad da ispadne kako je Dalila kriva za sve, za to što se Dejan muva sa drugom, za to što Dejan pleše… Kakve borbe sa psihom, ovde svako radi ono što hoće, ali postoji ta svest o kamerama. Možda sam bila glupa, ali bila sam hrabra. Poljubila sam sa Filipom onda kad sam raščistila sa Dejanom, nisam ga prevarila – govorila je Dalila, piše Pink.rs.

Nije mi jasno šta je sa Đedovićem, da li je zbog tog druženja sa Davidom… Ne mogu ja za sve biti kriva. Dejan je privlačio Marijanu, hvatao se sa Deniz, sa Anom Spasojević, plesao sa Sandrom Rešić. Filip je dosta objektivan u mnogim situacijama, naročito što se tiče mene, nekad mi je i teško kad je toliko iskren. Dejan je sve to radio na moje oči, ja sam sebe kontrolisala, jer je on želio da napravim neki skandal… Poslije sam ustala, došla da igram i vidim na šanku ekipu koja odlazi i na klipu smo vidjeli šta smo videli. Činjenica je da Dejan neće biti sa Aleks zbog plasmana i prvog mjesta. Ako se bude smuvao sa njom, što mu je velika želja…On je rekao u jednom momentu da bi imao odnose sa 99% ukućanki, ali da će to imati napolju. Ja nisam zlatna, ali ne može sve meni na teret da se stavi – nastavila je ona.

U video – prilogu pogledajte detaljnije.

