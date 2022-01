OVO SU SVI ČEKALI, DEJAN OTKRIO DA LI ĆE POČETI VEZU SA ALEKS: Dalila se pretvorila u uši, pogledajte reakciju

Rizikovao si skoro sve za pomirenje i novu šansu za brak. Zar ne misliš da duguješ sebi da rizikuješ za novi odnos? Rekao si jednoj zadrugarki da ti je lijek. Što se povlačiš?

– Veza u rijalitiju je problem u svakom smislu te riječi, a meni to ne treba. Ne treba mi svađa, da li sam gledao gore, dole, da ja nekoga ograničavam. Najbolje je da budem slobodan. A da li mi je neko lijek, to je samo prisustvo te osobe. I napolju kad bude trebalo da se ženim, dobro ću da se preispitam. Imao sam životnu lekciju, ni fakultet me ne bi ovome naučio. Tek sada krećem da kalkulišem – rekao je Dejan, prenosi Novi.

