“NAPOLJE NEPISMENA BUDALO, SRAMOTA ME JE”, ZADRUGARKA PRIČALA O PREVARI: Miki došao i istjerao je iz radija

U toku je emisija “Radio Sprrrdnja”, a domaćini ove emisije Stefan Karić i Marko Janjušević ugostili su Mikija Đuričića koji je ušao da prokomentariše ponašanje Milane Mime Šarac.

-Da vas pitam nešto, šta je gore, da se slobodna djevojka ‘vata sa svim muškarcima ili da se j* sa oženjenim muškarcem? – pitao je Miki.

-Pa da se muva sa drugima – rekao je Karić.

-Nije tako bilo, ja sam bila sa njim kad je ostavio ženu – dodala je Mima.

-A kako se to ostavlja žena preko televizije? Daj nemoj molim te – govorio je Miki.

-Je l’ ste vi retardirani? Ku*va si ako se j* sa oženjenim dok on ima djecu i otplaćuje kredite! – rekao je Đuričić.

-Pa on nije bio oženjen, on je u bračnoj zajednici – rekla je Mima.

-Hajde marš napolje, nepismena budalo! Bježi tamo sramote me je! Napolje! Povlačim sve što sam rekao, Mima i Gruja su idealni jedno za drugo. Gledaj sad i on došao, sad će da me prebije. Ma*š klošari jedni, obezbeđenje!- vikao je Miki i smijao se.

