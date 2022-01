NEVIĐENI HAOS DALILE I DEJANA, ONA NA NJEGOVE OČI URADILA NEŠTO NAJGNUSNIJE: “Vidi šta mi radi”, DRAGOJEVIĆ SE GUŠI U SUZAMA

Dalila i Dejan Dragojević ponovo su se žestoko posvađali, a nakon što su raspodijelili novac koji je bio u zajedničkom budžetu, ona je odlučila da spali sve plišane igračke koje je ponijela u rijaliti, a koje joj je muž kupovao.

– Mani me se, neću da neko drugi troši pare na koje smo uzeli na kocki, neću da se drugi veseli mojim parama, da li ćeš ići na žurku nije do mene, ne interesuje me – drao se Dejan.

– E sad neću da ti dam pare, sad ću pakao da napravim… Ti mene da se riješiš – drala se Dalila.

– Ma zauvijek bre, zbogom. Drugi se sa mojim parama neće provoditi, niti biti džek sa mojim parama – rekao je Dejan.

– Vidi, pali igračke, namjerno mi to radi sada kada zna da sam emotivan – rekao je Dejan i počeo da se guši u suzama.

– Alo bre, šta to radiš – drala se Matora, prenosi Novi.

