CAR NOĆAS ŠAPNUO PAR RIJEČI DALILI, ona se smije od sreće: JEDVA DOČEKALA DA SE POMIRE, PONOVO ŠIFRIRANI RAZGOVORI

Filip Car i Dalila Dragojević nakon višesatne diskusije na kojoj su rješavali svoje problem, njih dvoje su odučili da spavaju, međutim Car je imao još nešto da poruči.

On je izgleda požele oda se malo poigra sa njom, pa su izgleda ponovo počeli da govore u šiframa.

– Jao raz* si me kao niko, ajde povuci to sa očiju i pogledaj me – rekao je Car.

Dalila je to uradila sa osmijehom na licu, a Car joj je nešto šapnuo pa se ona još više nasmijala, piše Srbija danas.

Evo kako je to izgledalo:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari