DALILA SE RASPADA OD PLAČA – EVO ŠTA JE DEJAN NOĆAS URADIO: Završila u suzama, Dragojević hadnokrvan kao nikad

Kada je Filip Car izašao iz pušionice, Dalila Dragojević se obratila Dejanu Dragojeviću, iako su donijeli odluku da više nikada ne pričaju. Tokom razgovora je završila u suzama, prenosi Novi.

Ono što si ostavio na čuvanje kod mene uzmi, između tebe i mene je došao definitivno kraj. I nikad više, nikad više, ja ti se ocem svojim kunem, nikad ti se više neću približiti. Ti si za mene čovjek koji ne postoji, to neka ti bude jasno. Ti meni kažeš dobar dan poslije svega što sam preživjela zbog tebe – govorila je Dalila.

Dobro – rekao je Dejan.

Zapamti ovaj datum, do danas ne postojiš – dodala je Dragojevićka.

Ja tebi nisam ništa uradio – rekao je Dragojević.

Poslije sve griže savjesti koju sam osjetila, doživjela sam “Dobar dan”. A ti sad skačeš za proteine, jedeš, a ja ništa cijeli dan nisam stavila u usta. Ja ću ovdje da se raspadnem. Ja ti se izvinjavam za štipanje, ali sad postajem svjesna svega. Ti i ja ne možemo da budemo zajedno više nikad – dodala je ona.

Treba da iskuliramo, posvađaćet ćemo se. Ti si radila iz griže savjesti, ja iz ljubavi – govorio je on.

Ti ništa nisi radio iz ljubavi. Ako hoćeš, možemo sutra da pričamo – istakao je Dejan.

Nikad nećemo da pričamo – odbrusila je Dalila.

Dobro – rekao je Dejan.

Zaboravi na sve što smo pričali i to je gotovo. Poslije svega mi se smiješ – zamjerila je ona.

Ti si se meni smijala. Boli me p*** Nedjelja je dug dan, možemo da ti pričamo, a ja da ti otežavam neću. A ti priredim ono što si ti meni, neću nikad. A ono što sam rekao kad se završi rijaliti, to stoji. Ali moraš biti svjesna sebe i šta si uradila zbog piva – rekao je Dragojević i izašao.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari