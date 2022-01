“OD VEČERAS VIŠE NIŠTA NEĆE BITI ISTO”, EVO ŠTA JE DALILA NAJAVILA: Da li će održati obećanje?

Nikola Grujić Gruja pronašao je malo vremena i puno razumijevanja za skrhanu Dalilu Dragojević, pa je porazgovarao sa njom, a ona mu je saopštila da će nakon tuširanja postati potpuno nova osoba:

-Od večeras nova Dalila, vjeruj mi. Krenuću da treniram sa Matorom, i ako me ovaj (Car) bude psovao, znam kako ću. Jer sve što sada radim, sve to mene čini krivom. A samo da mi ne priđe kad me vidi neraspoloženu – govorila je Dalila, prenosi Novi.

-Ma, ne može, to je jače od njega, on te voli – rekao joj je Gruja.

U video – prilogu pogledajte detaljnije.

