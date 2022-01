DEJANA PONOVO IZVELI! OBEZBJEĐENJE DOTRČALO: Nakon haosa sa Dalilom, vode ga Zadruge

Rijaliti igrač Dejan Dragojević danas se vratio u “Zadrugu”, nakon poštede na kojoj je bio zbog povreda koje je sam sebi nanio na slavlju Srpske nove godine, prenosi Novi.

Dovezli su ga direktno iz Urgentnog, sa kopčama na glavi.

Ipak, njegov povratak nije bio dugog vijeka. On se odmah po ulasku sukobio sa suprugom Dalilom Dragojević.

– Ne lomi me, ne štipaj me i ne udaraj. Dosta si me izlomila, dovoljno me kidaš. Da ne počnem da se ponašam ja kako ti voliš – poručio joj je Dejan, što je nju dotuklo.

Oni su se zatim i fizički obračunali, završili u suzama, a Dejana su potom opet izveli iz “Zadruge”.

Facebook komentari