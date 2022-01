DEJAN OTKRIO ŠTA ĆE URADITI AKO SE DALILA I CAR POMIRE: Primijetio je flert, evo šta sprema

Kako si Dejane – pitalo ga je Drvo.

Lijepo, lijep mi je osjećaj u organizmu. Mada, ja stalno mijenjam raspoloženje. U kući nema ništa novo, taj odnos Dalile i mene… U sekundi se mijenja, ne družim se više ni sa kim, psihički nisam dobro. Kada sjedim sa nekim, non stop ide ista tema, Dalila – Car. Aktivirat ću se za dvije tri nedjelje opet. Nema niko posebno da to potencira ali svi dođu do te teme, ne mogu da slušam. Postoje ljudi koje ne mogu ni da slušam. Smaram me to, bolje mi je po strani. Sa Dalilom se samo družim, jedemo. Ona meni pokušava da pomogne, ali sve nam je teže. U jednom trenutku nam prija taj odnos, u drugom ne. Treba se navići na ovo, ona je u bunilu, ni sama ne zna gdje će i šta će. O sebi još nisam počeo da razmišljam, sve u svemu hoću da pomognem i njoj i sebi. Najlakše mi je kad je ona pored mene, ali neću da je komentarišem niti napadam. Kada vidim da sjedi tamo, sve mi nekako nerealno. Ali dobro, o sebi još nisam počeo da razmišljam, doći će vrijeme i za to – govorio je Dejan, prenosi Pink.

Car je stalno dodiruje u prolazu, prati, gleda, uhodi, sjedi preko puta nje, ni taj mi odnos nije jasan. Da ti ne pričam kako se osjećam. Samleo bih ih o zid da sam onaj od početka. Najviše me boli kada on baci neku glupu foru, a ona se nasmije. On stalno traži neku reakciju od nje, a ona mu i da poslije tri četiri sata. Gledam da upoznam nju kroz ovo što se dešava. Kad je bila Nova godina, ja sam pitao da li je on dodirnuo, poslije nisam htio da pravim problem. Mnogo je zamršeno. Da ima laser, upecao bi je. Ona se ne suzdržava, napravila je sr*nje i nema za šta da se suzdražava. Ne znam šta je u njenoj glavi. Ne vjerujem joj više, neke stvari da, ali u nekim mi bude sumnjiva. U njihovim raspravama, on je drukara, ona meni ispriča, a on doda još nešto, ali ja to na kraju pustim i eto. Pokušavam nešto, a ne znam šta, borba sa vjetrenjačama. Gutam u sebi, pa napravim neku glupost – rekao je Dejan.

Ne vjerujem da ona daje povod za sve to, ali zna on na šta ona reaguje. Uhodi je, kreće za njoj, vidim da ona njega izbjegava, kada radi neke stvari, radi ih transparentno, a njega pucaju kompleksi što ga odbija, pa ga vuče kao magnet. Ni on sam sa sobom ne zna šta hoće. Njemu je sve zaje*ancija, a njoj nije. Siguran sam da mu ona ne daje povoda, osim kada ustane i prokomentariše nešto što on laže – pričao je Dejan.

Detaljnije u video – prilogu:

