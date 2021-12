SVJEDOK LEZBIJSKOG ČINA PROGOVORIO: “Sandra Rešić laže, bilo je više od POLJUPCA između nje i Matore”

U poslednje “Pretresu nedelje”, koji vodi voditelj Milan Milošević, Jovana Tomić Matora je otkrila da je bila prisna sa Sandrom Rešić letos, da su se više puta ljubile i da joj se Tomićeva udvarala. Sandra se pravdala, izjavila da se ljubila sa Matorom na blic samo i to kad je bila, kako je rekla, “mrtva pijana”. Nije se sećala poljupca iz lifta, o kom je Matora pričala, kao ni francuskog poljupca na Ovim povodom oglasila Ermina Pašović, koja je potvrdila Matorinu priču, a i još mnogo toga.

– Da, sve je istina što je Matora rekla. Matora je finansirala izlaske, poklone… U emisiji što je dobila, bilo je od Matore i Sandra je to znala. I mnogo više. Davala se lažna nada. Bilo je ljubljenja, flertovanja i redovnog viđanja. I ljubomorisanja Matoroj sa Sandrine strane, a u to je upućeno više ljudi. A odvratno mi je to Sandrino negiranje i ne samo to, nego i vađenje na alkohol. A u “Zadruzi 4” nije htela da pomiriše alkohol, kao zbog porodične situacije i događaja. A sad se vadi da je bila mrtva pijana. Kontradiktorna je. Šta je istina? Da ne pije radi tih okolnosti? Kad je lagala, tada ili sada? – izjavila je Ermina,piše Srbijadanas

