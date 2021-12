OBJAVLJEN DAN KAD TAKI DOLAZI, OGLASIO SE I SVE OTKRIO: Otac Maje Marinković morao da URADI OVO prije ulaska u Zadrugu!

Otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, ne krije da jako teško podnosi kćerkino ponašanje u rijalitiju. Maja se svađa, lomi, baca, tuče, a potom legne u krevet i ljubi se sa Filipom Carem kao da se ništa nije desilo, i tako svaki dan!

– Ne vrijedi više ništa ja da pričam Maji, sve što sam pričao ona je zaboravila čim je ušla tamo. Ovo što ja vidim, to nije ona, njeno ponašanje uopšte nije normalno! Te tuče i histerije, meni je sve to nepoznato. Doduše, ja nikada nijednog njenog dečka nisam upoznao, tako da i ne znam kako se ona ponaša sa njima. Ovo sa Filipom je bolest. A ovo što joj je on pobacao sve stvari u jezero će skupo da ga košta! Mnogo sam ljut na Cara. Ne priliči da pravim skandal u novogodišnjoj noći, ali neću ni nasjesti na njegove provokacije – priča Taki za “Star” i otkriva mišljenje o Milanu Jankoviću Čorbi, takođe Majinim bivšim dečkom.

– Čorba je ušao u rijaliti zahvaljujući mojoj Maji, jer ga je spomenula dva puta u nekoj priči. Šta bi radio napolju, čistio snijeg? Čorba se sad pere, pa ‘aj po Maji da pljuje. Ako vjerujete, zbog svega ovoga što se dešava, morao sam da se vakcinišem kako bih ušao u Zadrugu, da na neki način otvorim oči mojoj Maji, jer će se poubijati. Iskreno, strahujem za njenu sigurnost tamo. I Janjuš, i Car, i Čorba će mi biti pred očima, ali ću pokušati sve da ih iskuliram, televizija i živi prenos nisu za rasprave sa njima – zaključio je Majin otac, prenosi Novi.

Facebook komentari