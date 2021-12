“ILI ONA ILI JA!” Filip Car UCIJENIO PRODUKCIJU – Neko mora biti DISKVALIFIKOVAN! Ovo je KRAJ!

Filip Car je danas glasno rekao da je navodno uslovio produkciju.

On je otkrio da je tražio da se bira između Maje Marinković i njega, te da neko od njih mora biti izbačen, u ovom slučaju diskvalifikovan. Ja sam rekao juče, još jednom me ogrebeš, neko od nas neće biti u kući – rekao je Filip, pa Ja sa tobom više nisam u vezi, nisam dužan da tripim bilo šta, još jednom me udari, neko od nas dvoje neće biti u kući.Ja sam im juče rekao, još jedno grebanje, ili ćete nju ili ćete mene! Ja je trpiti neću. – rekao je Filip,piše Srbijadanas

Kako je sve izgledalo, pogledajte ispod teksta:

