LUNA ĐOGANI HOĆE U RIJALITI PO SVAKU CIJENU: Anabela nije uspjela da je spriječi! Otkrila detalje razgovora

Danas je posvećena kćerki i mužu Marku, a Anabela kaže da ju je Luna možda i nadmašila u popularnosti:

– Za toliko kratko vrijeme toliko ludilo oko nje, možda me i nadmašila. To je mač sa dvije oštrice, ne znam koliko je to bilo dobro za nju – rekla je Anabela, pa otkrila da joj nije bilo lako da gleda kćerku, a ne može da joj pomogne.

– Zastrašujuće je bilo. Očigledno je da nas te frustracije ojačavaju, imaju dva puta ili da posrnemo ili da budemo jači, ja se njoj divim kako je na kraju izašla kao pobjednik – izjavila je Atijasova.

Anabela je ispričala i da se nije slagala s Luninom odlukom da ponovo uđe u rijaliti, a tada je to bila “Zadruga 3”.

– Ja sam pokušala da iskažem mišljenje da ne treba da se vraća tamo, ali ona je rekla da nije zadovoljna kako je ispalo. Rekla je: ‘Ja nisam onakva kako je to tamo ispalo i hoću da ljudi vide neku moju drugu stranu’. Na kraju je uspjela da ode na sam vrh i izašla je kao pobjednik, ne samo sa krunom, nego kao osoba – rekla je Anabela, a danas o rijalitijima i društvenim mrežama misli da su jezivo zlo.

– Ne bih da glumim sudiju, sve se dešava u skladu sa vremenom u kojem živimo, mene više društvene mreže nerviraju, ti ljudi koji sjede iza ekrana i ugrožavaju tuđe živote… Bar neke komentare zabraniti, ne možeš znati kako će neko reagovati ako mu, na primjer, kažeš da je ružan. Generalno, mislim da su te mreže jedno veliko zlo, kao i ti komentari – izjavila je emisiji “Zvezde Granda – specijal”.

Facebook komentari