ALEKSANDRA JE ZBOG OVOG HTJELA DA BJEŽI, EVO ŠTA SE DESILO SINOĆ U BIJELOJ KUĆI: Pale teške riječi, ONA GRCALA U SUZAMA

Tri rijaliti učesnice opasno su se posvađale tokom emisije.

– Ona mi je rekla da sam transvestit, da pijem hormone.Onda sam joj rekla da je seljanka, i stojim iza toga. Izgleda tako, da. Nas su upoređivali, ja ne vidim nikakvu sličnost. Uvreda mi je kada me upoređuju sa njom – rekla je Deniz.

– Pušten je neki klip gdje sam ja rekla da jedva čekam da vidim kako će ona izgledati kad joj se opuste fileri, ona se tu uvrijedila i počela da napada. Što se tiče nas dve, ja samo nemam jabučicu. Što se tiče toga da li je transvestit, ona nije htela da se izjasni, pa je rekla da je žensko. Rekla je da želi da ima odnose sa mojim ocem. Ona je došla ovdje na konto oca jedne naše rijaliti igračice. Poslije su je vodili razni ljudi, imala je odnose sa njima. Slika se za 3 dolara… Ona mene ne može da uvrijedi, ne znam šta bih joj rekla. To mi je rasprava na nekom dječijem nivou. Ja znam ko je ona. To je djevojka koja služi za večernje zabave, muškarci je izvode, to je laka djevojka za zabavu – govorila je Aleksandra.

– Rekla je više puta da sam pro*titutka, a ja to nisam. Ja sam samo rekla: “Da jesam, šta je problem?”. Da jesam, išla bih u Švajcarsku i super zarađivala – odgovorila je Dejm.

– Ja sam je ovdje prva hranila, ništa mi nije vratila zauzvrat. Ja sam se ovdje loše osjećala, a ona kad je vidjela da sam se loše osjećala, tražila je sukob, a ja sam se nalazila uvijek njoj. Meni je u početku bilo žao nje, nisam htjela da je vrijeđam. Juče mi je pominjala oca i muža, govorila da će da opšti sa njima i da ima veće organe od njih – istakla je Subotićeva.

– Šta ćeš ti da joj pričaš, bila si sa dečkom svoje majke? – skočila je Irma.

– Ti si podmećala trudnoću, optuživala Dalilu da ti si zbog nje izgubila dijete. Sa kim si bila trudna? Jesi li ispričala mužu da si sa Markom abortirala? Sa Markom si abortirala – rekla je Sejranićeva.

– Spavala si u isto vrijeme sa ocem i sinom. Tuži ti mene za to, a ja ću tebe za to što pričaš da sam spavala sa dečkom svoje majke. Molim majku da podnese tužbu protiv nje – govorila je Aleksandra.

– Ljubo, nemoj tako, podržavala si me kad si bila u svađi sa kćerkom. A reci, zašto si se sa mužem svađala? Muž joj je rekao da ako napravi još jedno sr*nje, da neće da je pusti u kuću – dodala je pjevačica, piše Srbija danas.

