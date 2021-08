Danis Tanović: Mislim da je film “Deset u pola” sve dirnuo i to je lijepa priča

Na festivalskom trgu Sarajevo Film Festivala danas je upriličena “Kafa sa…” Danisom Tanovićem, bh. oskarovcem čiji je film “Deset u pola” sinoć otvorio 27. izdanje SFF-a, javlja Anadolu Agency (AA).

Govoreći o prvim impresijama nakon premijere, Tanović je kazao da vjeruje da su ljudi uživali u filmu.

“Mislim da ih je sve to dirnulo i da je to neka lijepa priča. Sinoć su se ljudi smijali. Puno ih nije čulo te neke stvari. Meni su svi moji filmovi duhoviti. Čovjek nešto napiše, ali to je neki splet okolnosti koji se desi ili se ne desi. Da bi uspjelo bilo šta od toga, moraš imati ljude koji razumiju humor i da mogu to da ponesu”, rekao je Tanović te dodao:

“Imaš glumaca koji ne znaju, ne mogu, ali neki mogu, to je talenat kao i sve. Mislim da je najteže napraviti komediju. Kad smo pisali ovaj film, radili smo ga za nas, htjeli smo i sami sebe da nasmijemo i da izađemo iz tog nekog sivila.”

Naglasio je da Bosna i Hercegovina ima odlične glumce koji mogu uzeti mjesto u velikim filmskim projektima.

“Zaista imamo sjajne glumce, ali ako imate jedan film godišnje, onda ti glumci nemaju gdje da pokažu taj talenat. Ako čovjek ne radi konstantno,onda ispadne iz toga. Promjena odnosa prema kulturi bi mogla da dovede do toga da pokažemo da imamo sjajne glumce i dobre priče”, kazao je Tanović, napominjući da još nije donesen ni zakon o kinematografiji u bh. entitetu Federacija BiH te da mu se čini da se to radi da se film i kultura uguše.

“Filmovi koje mi radimo ne prijaju ljudima na vlasti, jer su često kritika samog društva. Progovaraju o tome kako mi ovdje živimo”, dodao je Tanović.

Glumac Branko Đurić Đuro, koji igra jednu od glavnih uloga, istakao je da bi ovo filmsko ostvarenje moglo odlično proći i van Bosne i Hercegovine.

“Humor je stvarno univerzalan i humor se razumije svugdje. Mislim da će i ovaj film vani proći fenomenalno”, kazao je Đurić.

Mlada glumica Helena Vuković, koja se također pojavljuje u ulozi u ovom filmu, dotakla se problema i izazova s kojima se suočavaju mladi glumci i općenito kinematografija.

“Problem je hiperprodukcija glumaca, a godišnje se snimi jedan, dva ili nijedan film. Važno je imati kastinge da bi imali reditelji priliku da nas vide i upoznaju. Mnogi ljudi ne znaju da mi i postojimo”, rekla je ova glumica.

Mladi glumac Kerim Čutuna u filmu “Deset u pola” tumači jednu od glavnih uloga.

“U filmu ne želim otići u Njemačku, ali i sada ne želim da odem, kao Kerim. Mislim da ima nade i mislim da će se stvari odvijati u nekom pozitivnijem smjeru. Problem je što ljudi ne ulažu dovoljno novca u kulturu, samim tim, nema ni prostora za glumačke bardove, a kamoli za mlade glumce. Mislim da će to ići naprijed”, kazao je on.

Radnja Tanovićevog filma odvija se u pandemijom pogođenom Sarajevu i prati dvojicu ćevabdžija, prijatelja i antipoda koji se sukobljavaju oko kvalitete ćevapa u njihovim radnjama, zapravo preispitujući životne odluke i prihvatajući neminovne promjene. Film je na otvaranju Festivala prikazan u Narodnom pozorištu, u Ljetnom kinu Coca-Cola, u Ljetnom kinu “Safet Zajko”, u Dječijoj kući Novo Sarajevo, u kinu na Ilidži te na dvije nove festivalske lokacije: u Cineplexxu Sarajevo gdje je prikazan u nekoliko sala i u Ljetnom kinu Stari grad (plato preko puta Vijećnice).

Svjetskom premijerom ovog filma počele su i projekcije Sarajevo Film Festivala u Mostaru – u Ljetnom kinu Cineplexx Plaza Mostar. Film se prikazuje u sklopu Open Air programa Sarajevo Film Festivala.

Nastao je u okviru projekta Sarajevo grad filma za globalne ekrane (SCF GS) Obala Art Centra i Turske državne radio-televizije (TRT), sa fokusom na reditelje iz Jugoistočne Evrope čiji filmovi su prethodno prikazani i nagrađeni na Sarajevo Film Festivalu, i uz podršku BH Telecoma.

