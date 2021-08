Mirsad Purivatra: Sve spremno za SFF, više od 250 filmova iz 60 zemalja

U toku su završne pripreme za 27. Sarajevo Film Festival (SFF), koji počinje sutra i trajat će do 20. augusta, javlja Anadolu Agency (AA).

Tokom Festivala bit će prikazano više od 250 filmova iz blizu 60 zemalja. Očekuje se i veliki broj gostiju iz Bosne i Hercegovine, regije, Evrope i svijeta.

“Mislim da možemo biti vrlo zadovoljni onim što smo uradili ove godine. Ova godina je bila samo nastavak onoga što se dešavalo u čitavom svijetu, suočeni smo sa globalnom pandemijom. Pripremali smo se za izdanje koje bi trebalo da bude sa gostima, sa publikom, i zahvaljujući epidemiološkoj situaciji, danas smo u prilici da potvrdimo zvanično da Festival počinje sa zvaničnim projekcijama na kojim će prisustvovati i naši gosti i publika. I to je najljepša vijest. Većina Festivala će biti realizovana na taj način, dok će jedan dio ipak biti online, jer smo smatrali da je prerizično da imamo više od 1.500 gostiju”, kazao je Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala (SFF).

Smatra da su na taj način stvorili atmosferu u kojoj očekuju da će red carpet i brojne druge dvorane i ljetna kina biti u funkciji, da se publika vraća u kina, što im je bio glavni cilj, i da to jedinstveno iskustvo gledanja filma zajedno, u atmosferi u kojoj se svi zajedno ili smiju ili tuguju, vrate u Sarajevo.

“Očekujemo da će svjetska premijera filma Danisa Tanovića, kojeg smo radili u koprodukciji sa TRT-om, zaista biti najbolje otvorenje Sarajevo Film Festivala. Treba napomenuti da smo 2019. godine imali, po mišljenju gotovo svih gostiju, pa i publike, najbolje izdanje ikada sa fantastičnim svjetskim gostima, vrlo kvalitetnim programom, rekordnim brojem, preko 100.000 posjetilaca, i želja nam je da se vratimo na taj nivo. Mislim da će ove godine ipak biti nešto manje gostiju, da će biti gotovo isti broj filmova. To nam je dobra vijest, i da će biti organizovano na više lokacija”, istakao je Purivatra.

Filmovi dolaze iz 60-ak zemalja, sigurno će ih ,biti najviše iz BiH, ali Purivatra je kazao da su posljednjih par godina, pa tako i ove, na SFF-u prisutni i kvalitetni filmovi s Kosova.

“To je ono što nas raduje, jedna nova mlada generacija koja otvoreno govori o svim temama, o životu na Kosovu i van Kosova. Sretni smo sa svima koji su odlučili da i pored pandemije i vrlo striktnih pravila za putovanja, dolaze u Sarajevo. Planirali smo da ove godine imamo između 400 i 500 gostiju. Mi smo već prešli broj 900, što znači da nadmašuje sva naša očekivanja jer su ljudi spremni da dođu, da se testiraju, vakcinišu. Ukupno će biti oko 1.000 akreditovanih gostiju, oko 200 iz BiH, dakle, oko 700 ljudi dolazi iz Evrope i svijeta što je dva puta više nego što smo planirali”, naglasio je Purivatra.

Podsjetio je i na ograničenja koja su trenutno na snazi u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Smatra da će atmosfera u gradu, prisustvo publike u dvoranama, razgovori sa gostima biti ono što će vratiti atmosferu Festivalu.

“Pozitivna atmosfera koju osjetimo svuda oko nas, od hotela, restorana, brojnih turista koji dolaze, nagovještava da ćemo imati atmosferu koja je bila i prije pandemije. Divne vijesti u posljednja dva-tri dana dolaze iz svih hotelskih kuća koje su u centru, pogotovo u Starom Gradu, da su hotelski kapaciteti tokom Festivala popunjeni, da je interes zaista veliki, da se polako to seli prema donjem dijelu grada. Očekujemo brojne turiste. Festival nastavlja tamo gdje je stao 2019. godine, prikazat ćemo preko 250 filmova, to se odnosi i na kratke i na duge filmove, različitih žanrova, iz gotovo 60 zemalja”, naglasio je Purivatra.

Kako je kazao, sretni su da ove godine kao počasnog gosta imaju autora uz kojeg su generacije odrastale, a to je Wim Wenders.

“Dolazi nam Michel Franco, meksički kultni režiser. On će biti dobitnik ‘Srca Sarajeva’. Dolazi veliki broj profesionalaca iz regije, najbolji glumci i glumice. Ove godine imamo i turskih filmova, ali ne na nivou kako je to bilo prethodnih godina. U dokumentarnom programu će biti film ‘Les Enfants Terribles’, a u Fokusu ćemo imati film ‘Oprost”. I to je ono što nas raduje, da Turska ostaje predstavljena tokom SFF-a”, istakao je Purivatra.

Imaju najavljen i značajan broj filmskih profesionalaca iz Turske.

“Nemojte isključiti i mogućnost da se tokom Festivala pojavi neko koga još nismo najavili”, kazao je Purivatra kroz osmijeh.

Mišljenja je da je Sarajevo Film Festival brend koji pronosi i ljepotu i ugled Sarajeva i da je ovo nada za povratak “normalnog” života.

“Mislim da ulazimo u jednu lijepu fazu u kojoj više neće biti lockdowna, izolacije, nego da je ovo početak ‘normalnog’ života. Svi smo poželjeli umjetnosti, kulture, filma i to je ono što Film Festival ove godine donosi na velika vrata”, rekao je Purivatra.

Dotakao se i saradnje sa Turskom radio-televizijom (TRT).

“U proteklih skoro desetak godina imali fantastičnu saradnju sa TRT-om. To je konstruktivna saradnja koja se ogleda u promociji filma, u zajedničkim projektima i u međusobnoj razmjeni informacija, a sve s ciljem da poboljšamo kvalitet produkcije kako u Turskoj tako i BiH”, ocijenio je Purivatra.

