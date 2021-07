“ON JE MUŠKARAC SA KOJIM BI VOLJELA DA BUDEM CIJELI ŽIVOT” – Dušica Jakovljević progovorila o udaji za Miloša Dimitrijevića

– Jedva sam čekala da odem na odmor jer sam baš umorna, iako retko govori o tome, ali baš me stigao umor toliko da se u nekim momentima izvinjavam ljudima kada omašim neku riječ ili napravim lapsus. To je zamor materijala, ali sam apsolutno spemna da po krenem neke nove stvari od septembra i napunim baterije. Odmor provodim sa momkom i porodicom, mi odavno funkcionišemo fantastično i jedva sam čekala slobodno vrijeme da provedem u ljubavi i uživanju.

Da li će vam nedostajati rijaliti?

– Neće mi nedostajati jer ću pratiti svakako sve što će se dešavati. Ja sam jedna od onih koji su navučeni na sva dešavanja koja su vezana za Zadrugu, tako da će me to i dalje interesovati. Ne pratim to samo iz profesionalnih razloga već zato što me njihove životne priče, kao serija u nastavcima, interesuju. Sigurna sam da će njihov život i ovog ljeta privlačiti pažnju javnosti.

Po osmijehu bi se reklo da vam u ljubavi sa Milošem cvjetaju ruže?

– Jedno drugo tretiramo kako bi u jednoj ljubavi muškarac i žena trebalo da funkcionišu. Izuzetno sam ponosna što su se naši životi ponovo sreli pred kraj ove televizijske sezone i što apsolutno oboje činimo sve da budemo sretni. Za to je potrebna ogromna ljubav i razumijevanje, on je bio toliko uz mene ove finalne sedmice da sam mogla da bude usresredna na posao i sve obavim najbolje moguće.

Šta vam se najviše dopada kod njega, pa ste opet “pali” na njegova udvaranja?

– Odavno sam pala na Miloševa udvaranja, on mene razumije, on zna kako treba sa mnom i ja znam kako treba sa njim, oboje smo stvoreni da jedno drugo činimo srećnim. Uvijek padam na njegov pogled i na taj zagrljaj koji kada šta god da se dešava morate imati takvo mjesto u kojem nestaje svaka briga, zagrljaj koji briše umor. Padam i njegove racionalnost i smirenost.

Da li biste pristali da se udate za njega? Da li je on muškarac o kojem ste maštali?

– Ne bih da govorim o tome unaprijed, ali voljela bih da smo jedno drugom konačan odgovor na to pitanje. Ne opterećujemo se time, ali on je u svakom smislu ideal muškarca sa kojim bih voljela da budem cijeli život.

Da li vam je sa ovog stanovišta žao što ste sa Čavom napravili pauzu?

– Mi jesmo napravili pauzu u tom nekom smislu veze, ali možda je to bila najbolja stvar koju smo mogli da uradimo u tom trenutku. To što smo se našli skoro tri godine kasnije i što samo sada oni isti, ali malo drugačiji je najbolja stvar koja je mogla da nam se desi.

Mnogi su pohvalno komentarisali na društvenim mrežama vašu profesionalnost tokom finalne večeri kada ste na stejdžu bili s Nadicom i Kijom sa kojom se pričalo da je bio vaš sadašnji dečko?

– Mnogi su pohvalno komentarisali moj profesionalizam u svakoj situaciji, ne vidim zašto bi bilo drugačije, te večeri sam i sa bilo kim drugim na stejdžu, prenosi “Blic“.

