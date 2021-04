Oscari 2021: Najbolji film je “Nomadland”, a evo i ko su najbolji glumac i glumica

Nažalost, bosanskohercehovački kandidat za Oscara, film Quo Vadis, Aida?, redateljice Jasmile Žbanić koji govori o genocidu u Srebrenici, nije pobijedio u konkurenciji za najbolji strani film.

Ovu je nagradu uzeo film Another Round .

Među zvijezdama koje su vodile večerašnju ceremoniju bili su Harrison Ford, Brad Pitt, Halle Berry, Steven Soderbergh, Joaquin Phoenix, kao i reditelj filma Parazit Bong Joon-ho, koji je prošle godine osvojio glavnu nagradu – Oscara za najbolji film. piše radiosarajevo

Najboljim filmom proglašen je, očekivano, Nomadland.

Vrijedi spomenuti da je Oscara za najboljeg redatelja ove godine podigla Chloe Zhao, upravo redateljica filma Nomadland. Tek je druga žena koja je pobijedila u ovoj kategorija i prva je Azijatkinja koja ju je osvojila.

Glavna glumica iz ovog filma, Frances McDormand, uzela je i Oscara za najbolju glumicu.

Najbolji glumac je Anthony Hopkins, kipić )peti po redu, op.pr.) je uzeo za ulogu u filmu The Father, koji je osvojio Oscara i za najbolji adaptirani scenarij.

Ipak, vrijedi istaći da je jedan od najvećih pobjednika večeras bio Netflix, čiji su brojni filmovi večeras uzeli Oscara (Ma Rainey’s Black Bottom, Mank, My octopus teacher, Two Distant Strangers), neki i u više kategorija.

U nastavku donosimo popis svih nominiranih te onih koji su osvojili ovu prestižnu nagradu:

Najbolji film

1. “Promising Young Woman”;

2. “Judas and the Black Messiah”;

3. “Mank”;

4. “Minari”;

5. Nomadland” – POBJEDNIK

6. “Sound of Metal”;

7. “The Father” i

8. “The Trial of the Chicago 7”.

Najbolji glumac

1. Anthony Hopkins – POBJEDNIK

2. Chadwick Boseman;

3. Gary Oldman;

4. Riz Ahmed i

5. Steven Yeun.

Najbolja glumica

1. Viola Davis;

2. Andra Day;

3. Vanessa Kirby;

4. Frances McDormand – POBJEDNICA

5. Carey Mulligan

Najbolji sporedni glumac

1. Daniel Kaluuya – POBJEDNIK

2. LaKeith Stanfield;

3. Leslie Odom Jr.;

4. Paul Raci i

5. Sacha Baron Cohen.

Najbolja sporedna glumica

1. Maria Bakalova;

2. Glen Close;

3. Olivia Colman;

4. Amanda Seyfried i

5. Yuh-Jung Youn – POBJEDNICA

Najbolji reditelj/ica

1. Chloé Zhao – POBJEDNICA

2. David Fincher;

3. Emerald Fennell;

4. Lee Isaac Chung i

5. Thomas Vinterberg.

Najbolji strani film

1. “Colectiv”;

2. “Another round”; – POBJEDNIK

3. “Quo vadis, Aida?”;

4. “Shaonian de ni” i

5. “The Man Who Sold His Skin”.

Najbolji kostim

1. “Emma”- Alexandra Bryne;

2. “Ma Rainey’s Black Bottom” – Ann Roth – POBJEDNICA

3. “Mank” – Trish Sommerville;

4. “Mulan” – Bina Daigeler.

Najbolja originalna muzika

1. “Da 5 Bloods”;

2. “Mank”;

3. “Minari”;

4. “News of the World” i

5. “Soul” – POBJEDNIK

Najbolji originalni scenarij

1. “Promising Young Woman”; – POBJEDNIK

2. “Judas and the Black Messiah”;

3. “Minari”;

4. “Sound of Metal” i

5. “The Trial of the Chicago 7”.

Najbolji adaptirani scenarij

1. “Borat Subsequent Moviefilm”;

2. “Nomadland”;

3. “One Night in Miami”;

4. “The Father” – POBJEDNIK

5. “The White Tiger”.

Najbolja fotografija

1. “Judas and the Black Messiah”;

2. “Mank” – POBJEDNIK

3. “Nomadland”;

4. “News of the World” i

5. “The Trial of the Chicago 7”.

Najbolja montaža

1. “Promising Young Woman”;

2. “Nomadland”;

3. “Sound of Metal” – POBJEDNIK

4. “The Father” i

5. “The Trial of the Chicago 7”.

Najbolja scenografija

1. “Ma Rainey’s Black Bottom”;

2. “Mank” – POBJEDNIK

3. “News of the World”;

4. “Tenet” i

5. “The Father”.

Najbolji zvuk

1. “Soul”;

2. “Greyhound”;

3. “Mank”;

4. “News of the World” i

5. “Sound of Metal” – POBJEDNIK

Najbolja šminka i frizura

1. “Emma”;

2. “Hillbilly Elegy”;

3. “Ma Rainey’s Black Bottom” – POBJEDNIK

4. “Mank” i

5. “Pinokio”.

Najbolja originalna pjesma

1. “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”;

2. “Judas and the Black Messiah” – POBJEDNIK

3. “La vita davanti a sé”;

4. “One Night in Miami” i

5. “The Trial of the Chicago 7”.

Najbolji vizuelni efekti

1. “Love and Monsters”;

2. “Mulan”;

3. “Tenet” – POBJEDNIK

4. “The Midnight Sky” i

5. “The One and Only Ivan”.

Najbolji dokumentarni film

1. “Colectiv”;

2. “Crip Camp”;

3. “El agente topo”;

4. “My Octopus Teacher” – POBJEDNIK

5. “Time”.

Najbolji kratkometražni dokumentarni film

1. “A Concerto Is a Conversation”;

2. “A Love Song for Latasha”;

3. “Colette” – POBJEDNIK

4. “Do Not Split” i

5. “Hunger Ward”.

Najbolji animirani film

1. “A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon”;

2. “Soul” – POBJEDNIK

3. “Onward”;

4. “Over the Moon” i

5. “WolfWalkers”.

Najbolji kratkometražni igrani film

1. “Feeling Through”;

2. “The Letter Room”;

3. “The Present”;

4. “Two Distant Strangers” – POBJEDNIK

5. “White Eye”.

