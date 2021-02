Ovako izgleda žena Bosanca sa kojom je 43 godine: Dunja se nije pojavljivala u javnosti, sada je isplivala njena fotka

Dragan Stojković Bosanac jedan je od najsimpatičnijih članova žirija muzičkog takmičenja “Zvezde Granda”, koji Karleuši, kako ona tvrdi, redovno lajkuje slike, piše “Mondo“.

Iza sebe ima uspješnu i dugu karijeru, a o njegovom privatnom životu se malo priča.

Poznato je da je Bosanac u skladnom braku 43 godine, ali svoju ženu Dunju nikad nije eksponirao u javnosti, a sada je isplivala porodična fotka koju je objavila njihova kćerka.

Bosanac i ona imaju sina Aleksandra i kćerku Aleksandru (Džidžu), koja je pjevačica.

Dunju harmonikaš krije “kao zmija noge”, a jednom prilikom pričao je o njihovoj ljubavi.

“Drago mi je da supruga nikada nije željela da bude zvijezda preko druge zvijezde. Ona mi je najveća i iskrena podrška u smislu nečega što se zove ljubav prema porodici i djeci, a dođem i ja tu na red kao suprug. Prava stvar je kada se to osjeti. Pazi me i priprema mi omiljenu hranu. Jako volim punjene paprike, a ona to izvanredno kuha, kao i hurmašice, kadaif. Mnoge sam probao, ali kadaif moje Dunje se može mjeriti sa onim iz Istanbula”, rekao je Dragan Stojković svojevremeno za “Faktor“.

