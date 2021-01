“To je jako ružno, da mogu samo da joj kažem…” – Kija Kockar priznala šta zamjera svojoj majci u “Zadruzi”

Pjevačica je istakla da je očekivala više od svoje majke kada je u pitanju pjesma koju je izvela na “Zadrugoviziji”.

– Bila je stvarno super, očekivala sam malo više od nje! Bila je jedna djevojka koja je ispala, ona je trebalo da taj moj dio odrepuje, ali svaka joj čast što je podržala mladog Frana. Da je talentovana za užičko kolo jeste, ona se bavila folklorom kad je bila mlađa… Super je ona, nekad se desi tako da lupi neku glupost, kao i svaka žena starija sa mlađom generacijom, ne razumije se u neke stvari, ali vidim da se uklopila. Vole je mladi i neka se malo više svađa – rekla je Kija, a potom dodala:

– Ja sam držala neke stvari u sebi, to nije dobro. To su neke sitne čarke, nema tu sad nešto, da će ona nekome upropastiti život… Ima punu podršku od mene, kad nešto ne bude valjalo ja ću da je iskritikujem. Sad je došlo to vrijeme kada smo mi u tim godinama da brinemo o svojim roditeljima… Nadam se da će me pozvati na neku “Zadrugoviziju” da mogu lično da joj kažem, pa vidjet ćemo da li će biti nula ili poena – izjavila je Kockareva, piše “Srbija danas“.

Bilo kako bilo, učešćem svoje majke u “Zadruzi 4” je sveukupno zadovoljna.

– Dosta se ona snašla bez mene. Ja sam je samo pustila, a ona se super snašla. Ona komentariše ono što se dešava unutra, mislim da nema potrebe da komentariše nečije živote izvan rijalitija, mislim da je to jako ružno – istakla je Kija, prenosi “Srbija Danas“.

