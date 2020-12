Pjer Žalica o liposukcijskoj dijeti: Kako mi je 60 kilograma manje promijenilo život

U razgovoru za Klix.ba Žalica je otkrio sve o dijeti koja mu je promijenila život, kazavši nam da ni u jednom trenutku nije imao krizne periode u kojima je poželio odustati.

“Ključni razlog što sam se odlučio na ovu dijetu jeste taj što sam ‘dotjerao cara do duvara’, kako se kaže. Drugim riječima, dogurao sam problem do krajnje tačke izdržljivosti. Debljina je ugrozila moju funkcionalnost na nivou dnevne rutine, ugrozila moje zdravlje, dovela me u stanje u kojem mi je sve ili teško ili mrsko. Ja sam problem maskirao, skrivao do mjere u kojoj sam bio u stanju, na poslu, privatno, trudio sam se da se to ne vidi i ne ostavlja traga na rezultate, ali bilo je teško i ostavljalo je posljedice”, iskren je Žalica.

Osim toga, predstavljala mu je problem i činjenica da se približavalo snimanje filma.

“Snimanje je bilo u vrlo gustom rasporedu, tako da smo morali raditi brzo i biti efikasni. Nisam bio siguran da sam to u stanju. A pomisao da ću biti ključni problem u ostvarivanju plana, a trebao bih biti motor, bila mi je neprihvatljiva. I tada sam odlučio da želim do snimanja da se dovedem u red toliko da mogu da radim, a dugoročno da problem pretilosti riješim jednom za sva vremena”, priznaje Žalica.

Izgubiti čak 60 kilograma nije lako, ali kaže da ni u jednom trenutku nije pomislio da odustane.

“Nisam imao krize. Tako da je proces kao predmet prepričavanja poprilično nezanimljiv. Kako sam krenuo u ovaj projekt, zbilja to tako doživljavam, kao važan projekt, nisam nijednog trenutka pomislio da odustanem ili prekinem proces. Naprotiv, imao sam odlične rezultate, i one vanjske i one unutarnje. Osim što sam izgledao bolje, bolje sam se i osjećao, iz dana u dan. Zbog toga sam, valjda, sve poteškoće normalne za proces skidanja 60 kilograma sa sebe lakše podnosio. A izazova, narvno, ima”, govori nam Žalica.

Žalica: Ne treba tražiti opravdanje, bolje se osećam

Za one koji ne znaju, pojasnio je i šta je zapravo liposukcijska ishrana za koju se odlučila i njegova supruga glumica Jasna Žalica.

“To je tretman, način ishrane i organizacije života koji je razvio naš nutricionista Kenan Mandra. Provodi se u fazama, u početku je dosta zahtjevan tretman u kojem imate jedan ‘čvrsti’ obrok, večeru pripremljenu od odabrane liste namirnica. Za doručak i ručak uzimate napitak kojem su osnovni sastojak aminokiseline prirodnog porijekla. Kasnije, kako napredujete uvodite sve više namirnica, još jedan obrok – doručak i na koncu se sve svodi na promijenjene životne navike, prehranu koja najviše liči na mediteransku. Dosta maslinovog ulja, ribe, zeleni, blitve, limuna, maslina, paradajza…”, pojašnjava Žalica.

Neželjeni kilogrami počeli su mu se, govori reditelj, nakupljati nakon rata.

“Nisam nikad bio baš mršavko, ali poslije rata sam naprosto eksplodirao. Moguće je da je stres kroz koji smo prošli imao važnu ulogu u tome, opet lako je tražiti i naći neko opravdanje, za sve se može naći opravdanje, ali to često nije istina. Istina je da sam unosio previše, a trošio premalo kalorija. Duže vremena. Kako god, iz rata sam izašao sa 75 kilograma, nakon godinu-dvije sam imao više od 120 kilograma”, prisjeća se Žalica.

Na kraju nam otkriva da je nedavno prebolovao Covid-19 i da mu se nakon liposukcijske dijete promijenio život.

“Što se toga tiče, osjećam se odlično. Sve mi je lakše, disati mi je lakše. Nedavno sam imao koronavirus, prošlo je bez velikih problema, ko zna šta bi bilo da i dalje imam 157 kilograma…”, pita se Žalica.

