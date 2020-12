Prije 13 godina glumila u turskoj seriji “Asi”, danas nimalo ne liči na sebe: Varala muža, bila u centru skandala

Ova 38-godišnjakinja studirala je scenografiju i kostimografiju prije nego što se počela baviti glumom, a iza sebe ima propali brak s 43-godišnjim glumcem Onur Saylak, s kojim je dobila blizanke Mayu i Toprak, prenosi “Novi“.

Nakon što je 2017. godine okončala brak s Onurom Saylakom, zaljubila se u redatelja Umuta Evirgena s kojim je bila u vezi posljednje tri godine. Iako se o njihovoj romansi ne zna mnogo, turskim je medijima poznato da su se nekoliko puta razdvajali, a konačan kraj obznanili su u junu ove godine. Iako ni jedno ni drugi nisu naveli razlog prekida, turskim medijima sada kruže informacije kako je glumica dugogodišnjeg dečka varala, a on je to saznao i naposlijetku je ostavio.

‘Nije bila vjerna, to je razlog njihova prekida. A on je to otkrio tako što joj je prekopao cijeli mobitel. Imao je što vidjeti‘, rekao je izvor za turske medije. Tuba je navodno započela vezu s misterioznim ljubavnikom, a iako mediji još uvijek nisu odgonetnuli njegovo ime, šuška se da je riječ o glumcu u ranim pedesetima koji je poznat kao markantni zavodnik te iza sebe ima propali brak, prenosi portal “Story“.

