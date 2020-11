Poslije sedam dana mučenja majke, uspjeli su da me izvuku: Dušica Jakovljević povodom 40. rođendana otkrila priču o svom rođenju i rasplakala fanove

Oduševljena slavljenica nije krila sreću, a putem Instagrama odlučila je da se zahvali svima na čestitkama, ali i ispriča kako je došla na svijet te je fanovima natjerala suze na oči, piše “Nadlanu“.

– I evo dočekah taj tridesetdeseti rođendan! Znate šta, osjećam da tek sad sve počinje… Zahvalna sam na svemu što imam i znam da će zbog toga doći i sve što želim! U ponoć su me iznenadili mama i tata (mama ne voli da se slika, da se ne bi neko zaljubio u nju pa da tata onda mora da ga lema). Oni najbolje znaju koliko je bilo teško isporučiti me na ovaj svijet! Nisam htjela da izađem! Ma, ni u ludilu! Poslije sedam dana mučenja majke, uspjeli su da me izvuku uz svu aparaturu koju je iko ikada izmislio. Mojoj sretnoj zvijezdi pod kojom sam rođena tada je laknulo, ali se tada zainatila i zarekla da će dati sve od sebe da me sreća uvijek prati! Imala sam budžu neku na glavi od težine porođaja, ali mama kaže da sam joj se osmijehnula čim su me prinijeli. Od tada nisam skidala osmijeh sa lica. Osim kad sam ih maltretirala kao beba plačući noćima, dok me ne stave u kola i ne voze po gradu. Sada me pitaju zašto noću skitam, pa mislim da sam upravo dala odgovor… I jesu me razmazili, imali su svo pravo na to! Ali sam uvijek bila zahvalna, jer su mi jako usadili svijest o važnosti porodice. Vaspitana sam da budem šmeker i car, mamina dama i tatin delija! Da imam kodekse, da idem za svojim snovima, da širim svoja krila… I da volim ovaj život! Iako ih nekad naljutim svojim idejama ili djelima, ali to je normalna stvar. Dobiješ kćerku svijetle puti, duge smeđe kose, sa grudima na tatu i manirima na mamu, a ona se ofarba u sve boje svijeta, ošiša na kratko i išara tijelo nekim raznim slikama! Ali je i tada podržiš jer je svoja, a tvoja. Jer je nema dvije na svijet. Jer je luda koliko je teška, a nije laka. Hvala vam svima koji mi šaljete poruke, hvala što ste dio mog života – napisala je Dušica u opisu fotografije na kojoj joj otac daje rođendansku tortu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Dusica Jakovljevic (@dusicajakovljevic)

“Rastopila si nas”, “Ličiš na oca, uživaj u svom danu”, “Suze mi same teku, bravo za mamu”, “Uvijek borac”, bili su samo neki od komentara ispod Dušicine objave.

