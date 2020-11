Ona je bila prva ljubav Damira Fazlinovića: Od tada je prošlo 11 godina, kako Ines danas izgleda

Prva sezona serije premijerno je emitovana FTV BiH u periodu od 7. septembra 2008. godine pa do 12 aprila 2009. godine. Humoristična serija pratila je radnju tri generacije porodice Fazlinović koji žive u istom stanu, Izeta Fazlinovića koga je glumio Mustafa Nadarević, Faruka koga je glumio Senad Bašić i Damira koga je glumio Moamer Kasumović, prenosi “Novi“.

Damirovu djevojku u prvoj sezoni serije igrala je glumica Iva Šulentić koja se pojavljivala u epizodnoj ulozi u sedam nastavaka gdje igrala lik Ines. Ines je energična i vragolasta, tako je bio užitak gledati njeno pojavljivanje među porodicu Fazlinović.

Iva je je jedna od najpoznatijih hrvatskih voditeljica. Rođena je u Zagrebu 15.05.1983 godine. Sa samo 12 godina stala je pred kamere te izgradila uspješnu karijeru. Na radio televiziji u Hrvatskoj vodila je popularne emisije Garažu i Briljanteen.

Škola joj nikada nije predstavljala problem i bila je oduvijek marljiva i svjesna učenica. Upisala je prvu gimnaziju poslije toga Ekonomski fakultet. Za studiranje ekonomije odlučila se jer je primjenjiva i konkretna. Tokom rada u struci shvatila da ipak to nije ono čime se želi baviti.

Iva je odrasla u Zagrebu, majka joj je po zanimanju bakarica. Kao tinejdžerica je voljela slušati Guns ‘n’ roses i New kids on the block i gledati Prljavi ples i Beverly Hills.

Neko vrijeme bila je u vezi sa glumcem Filipom Jurčevićem ali veza je prekinuta tako što je njegova bivša djevojka iznenada ostala trudna. Poslije toga je prohodala sa Lukom Nižetićem pjevačem, ali oni o svojoj vezi nisu pričali u javnosti.

2016. godine udala se za Igora Mikloušića, višeg asistenta psihologije na zagrebačkom institutu Ivo Pilar i bivšeg kolumnista Jutarnjeg lista. Par je bio u vezi četiri godine. Zavjete su izmijenili u crkvi Sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu, a slavlje je održano u galeriji Lauba.

Okušala se kao glumica u sporednim ulogama u humorističnim serijama Bitange i princeze, Bumerang, Luda kuća, Stipe u gostima i Lud, zbunjen normalan i u filmovima Sonja i bik, Što ti znaš to se meni dogodilo, Brija i Smash!

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari