Ovako izgleda kćerka čuvenog glumca Mustafe Nadarevića: Ima baš neobično ime, a osvojio ju je genijalac iz kviza

“Budući da je moja najstarija kćerka moju mamu, a svoju baku zvala nana, moja je druga kćerka dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, jako plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegovog telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša nadimak! Nana i Aša žive u Zagrebu, u vrlo smo dobrim odnosima“, rekao je jednom prilikom čuveni glumac.

Nana koja radi u jednoj velikoj kompaniji i koju na Instagramu prati 18, 5 hiljada ljudi, osim što je priordna ljepotica, plijeni sjajnim stilom.

Onoliko koliko je zanimljiva Nana, toliko je interesantan i njen partner Silvije Pleština, koji je 2007. sa 19 godina 250 hiljada kuna (3, 9 miliona dinara) u kvizu “Tko želi biti milijunaš?“. Bavi se danas sastavljanjem pitanja za kvizove i digitalnim marketingom, a diplomirao je, kao i Nana, na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu.

Mustafa Nadarević koji se bori sa rakom pluća, njegova supruga Slavica preminula je 2012. godine. Iste godine su se njih dvoje poslije decenija ljubavi vjenčali, prenosi “Kurir“.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. *nosi SPF i po doma* Objavu dijeli 🍌Nana Nadarević🧂 (@suddenly_nana) Tra 12, 2020 u 11:03 PDT

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Ja u tvom ekranu. Objavu dijeli 🍌Nana Nadarević🧂 (@suddenly_nana) Sij 8, 2020 u 11:52 PST

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Oči pune s(l)uza. Objavu dijeli 🍌Nana Nadarević🧂 (@suddenly_nana) Svi 24, 2020 u 10:58 PDT

