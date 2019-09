Holivudska glumica priznaje: “Htjela sam biti ljepša,a postala sam nesretnija”

Glumica Megan Fox je nedavno otkrila kako joj je jedan film odredio karijeru u negativnom kontekstu. Reč je o horor komediji “Telo lepe Dženifer” nastaloj pre deset godina. Tada 23-godišnja Megan dobila je priliku da odigra glavnu ulogu.

Lik mlade srednjoškolke Dženifer, koja zbog opsednutosti demonima ubija muške kolege iz razreda, dok najbolja prijateljica Anita pokušva u tome da je spreči. “Bila sam samo objekat”, započinje priču ona. Navodi kako je kroz karijeru često bila percipirana isključivo kao lepo lice i atraktivna žena, pa tako tretirana kao objekat.Početke ovakvog tretmana vidi upravo u odnosu prema njoj nakon snimanja ovog horora. Percepcija njenog lika i dela koja se javila u javnosti dovela je mladu zvezdu do ruba i uzrokovala psihološke probleme. “Nije to bio samo film, bio je to moj život. Svaki projekat na kojem sam radila i svaki producent sa kojim sam radila, za sve njih sam bila samo seksualni objekat.” – otkrila je ona.

“Doživela sam pravi nervni slom i dosegla tačku u kojoj nisam po ceo dan htela ništa da radim. Nisam želela da me ljudi vide, fotografišu, nisam htela da se pojvljujem na crvenom tepihu. Imala sam strah od pojavljivanja u javnosti, jer sam mislila da će me ismevati, vređati, da će bit neprijatni prema meni. Našla sam se na jednom vrlo mračnom mestu.

Savršenstvo ne postoji: Na vrhuncu svoje slave Megan je u javnosti bila predstavljena kao najlepša žena sveta i apsolutni seks simbol. Naizgled je sve izgledalo savršeno, ali se ona u sebi borila sa stalnim pritiskom. Nije mogla da pobegne od etikete koja joj je nametnuta,piše Pult

Govorila sam svima “Hej, ove stvari mi se događaju i nisu u redu”, prisetila se, “I svi su uvek isto reagovali: Ma dobro, koga briga. To si i zaslužila. Svi su govorili samo o tome kako izgledam i kako se oblačim” Porodica je utočište u kojem je našla mir: Glumica se zbog svega povukla iz javnosti i samo se ponedak pojavljivla u manjim televizijskim projektima.

Utehu je pronašla u majčinstvu koje joj je pomoglo da pronađe “bolju verziju sebe”. Podsetimo se, u braku je sa kolegom Brajanom Ostinom Grinom, sa kojim ima tri sina. Izgleda da je uz porodicu i podršku supruga uspela potpuno da prevaziđe problem koji je mučio, pa je tako najavila povratak na velike ekrane. U 33-godini života nastoji da obnovi karijeru i predstavi se javnosti u novom svetlu.

Loading..

loading...

Facebook komentari