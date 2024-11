Opomena za Anđelu Đuričić, ovaj postupak izazvao reakciju: “Užasno je i pogrešno”

Nije očekivala da će do ovoga doći.

Učesnici “Elite”, Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić zaboravili su na neprijatnost koja se desila nekoliko sati ranije.

Ponovo su provodili vreme zajedno, ali joj je Gastoz skrenuo pažnju u jednom trenutku.

– Je l’ ja mogu da pričam nekad, a da ti ne upadaš – pitala je Anđela.

– To što sam ja dobar… Kad je zdrava priča, onda guraj, kad nije, spusti loptu. Ako bi mogla da ubuduće biraš reči, jer ovo je koji već put. Ne možeš ti svoju nerrvozu ispoljavati na mene, jer tako ne treba. Je l’ treba da ti kažem da sam završio, da bi ti krenula – kazao je Gastoz.

– Prekidaš me danima, govoriš mi šta treba da kažem. Užasno je i pogrešno, slažem se, ali nisi mi dozvolio da ti išta kažem. Nemoj ti da budeš pametniji od mene, pusti me. To je završeno, meni si samo ti bitan. Kao da želiš da me pecneš, kad sam nervozna. Može pet ljudi da mi upadne, ja ih ne čujem, ali ti me zaboliš. Jako sam se loše osećala, ali u tom trenutku si me baš iznervirao – rekla je ona.

– Samo ti s*ri – rekao je Gastoz.

– Samo me pusti, nemoj da mi dobacuješ, nisam ja r*tard – rekla je Anđela.

