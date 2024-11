Razveli se zbog njenog ponašanja: Đole Đogani otkrio zašto je sve puklo preko noći

Razvod Đoleta i Slađe desio se zbog denserke.

Đole Đogani je više od 20 godina u bračnoj zajednici sa Vesnom, a o njegov prethodni brak i dalje intirigira javnost jer je nedugo poslije razvoda od prelijepe Slađe uplovio u vezu sa današnjom suprugom. Razvod Đoleta i Slađe nakon sjajnog uspjeha i pjesama koje su zajedno stvorili, bio je šok, piše Ekskluziva.

Razvod je stvarno težak period. Emocionalno, to je poput vožnje na emotivnom toboganu. Ali svaki kraj znači novi početak, iako je u početku to teško videti. Prihvatanje podrške od prijatelja i porodice, kao i profesionalna pomoć, može učiniti veliku razliku.

Đole Đogani koji je inače veoma transparentan i koji bez zadrške priča o svom prethodnom ali i sadašnjem braku, otkrio je nepoznate detalje razvoda od Delibašićeve, navodivši ove razloge:

– U periodu razvoda mnogo sam je štedio u medijima i dobio po leđima. Nisam ja bio taj zbog kog se desio razvod, nego ona. Slađa nije mogla da se snađe kad su u pitanju popularnost i novac. Nismo mi imali mnogo, ali za nju su se tada zakačile neke sponzoruše drugačijeg načina života i neki muškarci koji su je htjeli za sebe i obećavali joj svašta – izjavio je denser i dodao:

– Ona se pogubila i počela da traži od mene više slobode nego što supruga i majka dvoje djece treba da ima. Recimo, da sa drugaricama izlazi do dva sata noću, a da ja sjedim kod kuće i čekam je. To je bio jedan od njenih uslova. Meni to nije odgovaralo i rekao sam joj: “Ajde lijepo da završimo sa svim tim”, ispričao je denser u dokumentarnom filmu.

