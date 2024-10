Srbijanska voditeljica u suzama otkrila: Ostalo mi je još 10 godina života

Poznata srbijanska voditeljica Olja Crnogorac (40) objavila je da boluje od Adisonove bolesti, a sada je otkrila koje simptome ima i kako joj je njen ljekar saopštio da joj je ostalo još samo 10 godina života i da će njeni organi početi da otkazuju, pišu vijesti.

Voditeljica je objavila potresni snimak na TikToku, u jednom trenutku je počela i da plače jer joj je doktor rekao da ima još samo 10 godina života.

“Ljudi, ćao svima, juče je bio dosta emotivan dan, dosta vas je slalo svoje dijagnoze i najveći broj pitanja koja sam dobijala su vezana za to koji su to bili prvi znaci Adisonove bolesti i kako sam ja saznala da imam taj zdravstveni problem. Prvi problem od kojeg sam patila čitavog života je bio nizak krvni pritisak, drugi najbitniji znak je bio da mi je bilo konstantno hladno, bilo da je ljeto, bilo da je zima, bilo da je napolju 50 ili dva stepena, ja sam uvijek cvokotala od hladnoće.

Treći, najbitniji, znak je imunološki odgovor mog tijela na bilo koji virus, bila sam bolesna na dva mjeseca. I ono što bi normalan čovek podnio za dva dana, imao tempretaruciu nisku, ja sam se součaval sa tim po deset dana. Imala sam gnojne angine, stalno sam dobijala penicilin, nisam mogla da se izborim s najobičnijom kijavicom”, počela je Olja potresnu ispovest.

“Četvrta bitna stvar jeste ta da se ja uopšte nisam znojila. Moja koža je bila jako suha, kao i usta, noge i ruke, ne znam da li to ima sad nekakve veze, pretpostavljam da ima. Valjda zato što nisam lučila taj kortizol, zato sam se i sušila… I, peta stvar, je bio trenutak kada mi je doktor na mamografiji vidio promjene na dojci i rekao da moram da zamijenim stare silikone, koji su u meni bili 15 godina. I, ako vam neko kaže da silikoni odnosno implantanti traju do kraja života, to nije istina”, istakla je Olja, pa dodala:

“Naravno, ja sam otišla to da zamijenim i kada sam se probudila iz anestezije, imala sam 12 litara vode viška, nisu znali šta se dešava. Moji nadbubrezi već tada nisu radili. Bila sam u jednoj privatnoj bolnici, bila sam zadržana dvije nedelje, nisu više znali kako da mi pomognu, ni šta da rade, u jednom trenutku su i pluća počela da mi se pune vodom. Potom su me prebacili na VMA, gdje mi je veliku pomoć pružio doktor Taušan.

Da njega nije bilo, mi sada ne bismo pričali. I otišla sam na kućno liječenje, međutim meni su se urea i kreatinin naglo pogoršali i dobila sam temperaturu 37 sa 3… Odlazim u drugu privatnu bolnicu kod stadiona Partizan, nedelju dana, neka stara doktorica, nefrolog, sve što mi je dala je infuzija i kontrolok, ja sam venula tamo, a sedam dana mi je bilo naplaćeno 200.000 dinara”, rekla je Olja, koja sada ima 40 godina i onda je počela da plače i na video snimku.

