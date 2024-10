Senad Bašić: Zanijemili smo kada smo čuli za Moamera, krio je to kao zmija noge

Bh. glumac Senad Bašić kratko je prokomentarisao nedavni slučaj “Moamer Kasumović”, koji je potresao BiH i region.

Kasumović je osuđen zbog bludničenja nad maloljetnikom iz 2021. godine, a svoju jednogodišnju kaznu zatvora je otkupio i ostao na slobodi, ali je iz BiH ‘pobjegao’ u Crnu Goru.

Bašić je bio dugogodišnji Kasumovićev kolega u seriji Lud, zbunjen, normalan u kojoj mu je igrao oca, a priznao je kako ga je šokiralo kada je čuo šta se desilo.

“To je jedan šok, zaista sve nas je iznenadio, sve kolege apsolutno. Mi apsolutno ničim nismo mogli uopšte povezati da on ima tu vrstu sklonosti. On je to zaista krio kao zmija noge. Tako da kad smo čuli tu vijest svi smo bili prosto zanijemili”, rekao je Senad Bašić za Raport.ba.

Kasumovićev skandal šokirao je mnoge njegove kolege, a brojni filmski radnici su nakon toga otkazali saradnju i emitovanje projekata u kojim je bio angažovan.

