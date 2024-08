Estetski hirurzi o Tomu Cruiseu (62): “Zadržao je nevjerovatno mladenački izgled”

Izjavio je da je moguće da se Tom Cruise u nekom trenutku podvrgnuo zatezanju lica u kombinaciji s presađivanjem masti.

“To može biti učinkovita kombinacija i to je operacija koju često radim, ali morate paziti na količinu masti koju stavljate u lice. Kako starimo, događaju se dvije stvari – opušta se koža tako da lice pada i vide se dublje bore od nosa do usta i vilice te opušteniji vrat. Također gubimo volumen oko sljepoočnica i sredine lica, što može dovesti do mršavijeg izgleda”, objasnio je.

“Facelifting vraća tkivo lica u njegov mladenački položaj, dok salo, koje se uzima s drugih dijelova tijela, obično s trbuha ili bokova, i stavlja u lice uz pomoć sićušnih injekcija – nadopunjuje izgubljeni volumen. Ali ti masni presadci i dalje će se ponašati kao trbušno salo, čak i na licu”, dodao je, prenosi Index.

Rasprava oko izgleda Toma Cruisea počela je prije tri godine, kada su ga fotografi snimili na bejzbolskoj utakmici u Oracle Parku u San Franciscu. Glumčeve fotografije tada su se brzo proširile društvenim mrežama, a mnogi su se pitali što se dogodilo s njegovim licem. Nije im bilo jasno je li se Tom udebljao ili mu je lice iz nekog razloga bilo natečeno.

”Tom Cruise uspio je zadržati nevjerojatno mladolik izgled, što mnogi pripisuju njegovom aktivnom životnom stilu i posvećenosti fitnesu. Iako ne možemo sa sigurnošću reći je li bio podvrgnut nekim kozmetičkim zahvatima, moguće je da je odabrao neinvazivne tretmane kako bi zadržao svoj svježi izgled”, nadovezao se estetski kirurg Fadi Hamadani u razgovoru za Daily Mail.

