Pop diva Jelena Karleuša progovorila o razvodu svoje drugarice Dragane Mirković: Evo šta je rekla

Pop diva Jelena Karleuša prokomentarisala je, prvi put, aktuelne razvode na estradi, pa otkrila zbog čega do sada nije komentarisala razvod svoje drugarice Dragane Mirković.

Jelena je prva podržala peticiju “Zakuni se u zakon”, te se nada da će zaživjeti.

Osvetnički snimak

– Ja sam neko ko je na svojoj koži doživio i osjetio to za šta se taj zakon bori. Bilo koji osvetnički snimak, fotografija ili ponižavanje žena na bilo koji način u tom smislu treba da bude krivično djelo, ne postoji jači i bolniji udarac pogotovo za ženu koja je majka.

Došli smo do toga da je to bilo bukvalno na svim naslovnim stranama, gdje rade žene, ali nisu imale potrebu da u meni vide ženu i majku koju to boli, nego su samo vidjeli klik i marketing. Ja ne želim nijednoj ženi da se to desi. To je strašno. Ja sam za to da ljudi shvate da treba da imaju empatiju. Ja sam preživjela jer sam bila jaka, ali je bio jedan od najvećih udaraca u mom životi koji sam jedva preživjela. Ne želim nijedna druga osoba kroz to da prođe – istakla je ona. prneosi Avaz

Jelena je sada prokomentarisala razvode koji se dešavaju u posljednjih nekoliko mjeseci.

– Nedavno sam napisala vezano za svakodnevno ružno istupanje jednog muškarca prema svojoj ženi. Smatram da muško mora da ima jedan odnos prema ženi, pogotovo prema onoj koja mu je rodila djecu, ali i ako nije, prema majci, supruzi, djevojci, kćerki, komšinici. Odnos prema ženi se izuzetno pokvario. Napad na ženu od strane muškarca nije muški, nije šmekerski, to ne rade pravi muškarci. Razvod treba da bude stvar između dvije osobe u četiri zida – rekla je pop diva, pa nastavila:

– Kada je riječ o Dragani Mirković, ona je moja velika prijateljica, doživljavam je kao člana porodice i mnogo mi je žao zbog svega kroz šta prolazi. Možda će ljutiti što pričam na ovu temu, ali ona je mene zamolila da ne reagujem na provokcije od njenog supruga upućene meni, te da ne pričam na ovu temu, da je ne branim, ne favorizujem, što govori o njoj, ona je velika dama i gospođa koja ne želi da se o tome priča.

Javno stati u odbranu

Ja sam jako protektivna prema ženama, kada vidim da se neko ružno ponaša prema ženi koja ti je rodila djecu, imam potrebu da branim. Bude li nastavio na bilo koji način da ugrožava Draganu, ja ću javno sigurno stati u odbranu moje drugarice Dragane.

– Ne znam šta se dešava muškarcima, čast izuzecima, ali žene moraju da budu zaštićene i privilegovane. Sada oni imaju onu priču da žene žele ravnopravnost, da, ali mi nikada ne možemo da budemo ravnopravni u emocijama. Možete da ne volite žene, ali morate da ih poštujete, a tako bi trebalo da bude i u razvodu. Kada je riječ o javnim ličnostima koje se razvode, sigurna sam da su žene javne ličnosti posebno ranjive jer su na stubu srama, znam po sebi, doživljavaju svaku riječ o koja se napiše braku kao užasan napad i rušenje čitavog svijeta.

