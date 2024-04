ISTINA O SVAĐI PRIJOVIĆKE I SAŠE POPOVIĆA: Sve isplivalo na vidjelo, DUGO SKRIVANA tajna od javnosti!

Aleksandra Prijović, poznata po svom izuzetnom pevačkom talentu, ostvarila je zapažen uspeh tokom svojih nastupa u muzičkom takmičenju “Zvezde Granda”. U vreme njenog takmičenja, u žiriju je bio Miša Mijatović, vrsni kompozitor i harmonikaš, koji je bio impresioniran njenim izvođenjem i talentom. On je istakao da je Prijović bila ne samo izuzetak, već i jedan od najboljih takmičara u toj sezoni.

– Aleksandra Prijović jeste zaista izuzetak i najveći uspeh je postigla. Sećam se, bio sam u žiriju kad se ona takmičila u “Zvezdama Granda”. Tada smo bili Steva Simeunović i Dragan Stojković Bosanac. Ja sam bio predsednik žirija. Tada su se samo ocene naše uvažavale, nije se pitala publika – priča Miša.

Tokom takmičenja, Miša Mijatović i Aleksandra Prijović su razvili prijateljski odnos. Mijatović je često savetovao Prijović oko izbora pesama za izvođenje, i isticao njen izuzetan talenat u narodnoj muzici. Njihovo prijateljstvo se održalo i nakon takmičenja, što govori o dubokom poštovanju i poverenju koje je Prijović stekla kod Mijatovića.

– Prija i ja smo postali prijatelji još u takmičenju. Čak me je često i konsultovala za neke pesme koje da peva. Ona je izvanredan pevač, izvanredan talent, pogotovo u toj narodnoj muzici. Sad, ona je malo u poslednje vreme otišla više u tu klupsku varijantu, što je normalno, u trendu i tako dalje. Ona je bila najbolja, najbolji pevač apsolutno u toj sezoni kad se takmičila i bila je moj favorit. To svi znaju, ja to nisam krio.

Jedna od zanimljivih anegdota koju je Miša Mijatović podelio je situacija kada je Saša Popović, direktor “Granda”, bio nezadovoljan Prijovićkinim nastupom zbog promuklog glasa. Mijatović je istakao da je tada bio ključan u smirivanju situacije i zadržavanju Prijović u takmičenju, naglašavajući njen neporeciv talenat koji je bio prepoznat od strane žirija.

– Ona je radila, normalno, da bi sebi izdržavala, u to vreme po klubovima. Jednu noć pred takmičenje, recimo petak, ona je pevala do četiri sata ujutru i došla je sutra u takmičenje. Na probi, oseća se da je malo promukao glas. Ali smo mi pet, šest kola pre toga znali ko je ona i šta je i apsolutno smo joj uvek davali po dvanaest bodova – najveću ocenu. Saša Popović posle te probe priđe meni i kaže: “Vidi, ja ovo neću da tolerišem za Prijovićku! Ako je njoj preče bilo da peva u diskoteci nego ovde…” i tako dalje, bilo je maltene da je izbacimo u tom kolu! – priča Miša, piše Kurir i otkriva kako je smirio situaciju:

– Ja sam mu rekao i njemu, a i Bosancu i Stevi, da svi mi znamo kako ona peva. Sad zbog toga što je ona ovog momenta malo promukla i tako dalje, to ne znači da treba da je izbacimo. Tako da sam joj indirektno pomogao na neki način da ostane tu i ona je i dan danas zahvalna zbog toga i pominjamo to često kad pričamo, prenosi Republika.

