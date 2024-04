Hana Hadžiavdagić komentarisala Melinu i Harisa: Žena hoće da ide dalje, daj čovječe sjaši!

Influensericu Hanu Hadžiavdagić Tabaković ekipa Telegrafa srela je proteklog vikenda te je, ona, između ostalog, prokomentarisala i razvod Meline i Harisa Džinovića.

– Tajna dobrog braka je da se udaš bez ikakvih interesa, za početak. Uvijek kažem, mogla sam da izaberem nekog drugog, izabrala sam studenta. Tarik je u tom momentu bio student, vozio neku staru Opel Astru, imao primanja za firmu u kojoj je danas direktor, 300 eura. Jedva smo kraj s krajem spajali – doslovno, spavali smo u malom stanu i gasili peć plinsku uvečer da se ne ugušimo. Sve zavisi šta izabereš u životu i zavisi šta su tvoji prioriteti – ističe ona, pa dodaje da potpuno razumije Melinu:

– Ne mislim, ako se neko uda iz bilo kakvog interesa da mora da trpi milion godina nekoga koga apsolutno ne želi da trpi. Vrijeme ne može da se vrati, upravo sam to govorila: “Ne želim da potrošim, upravo sam potrošila 20 godina, ali ne želim da potrošim još 20 godina…”

Na samom kraju ističe da joj je “najžalije što se javno obračunavaju zbog djece”.

– Razumijem i njega i nju. On je povrijeđeni muškarac, imala sam to u životu “vrati mi moje stvari, polupotrošene parfeme”. Imaš dvije strane, imaš ženu kojoj je dozlogrdilo i ne želi više, i njega koji je povrijeđeni muškarac. S druge strane, ona je odlično znala za koga se udaje, nije se udala za Tarika, udala se za Harisa Džinovića. Ajmo da budemo realni, ona je meni drugarica, ali ja nemam apsolutno… to je istina. Žena hoće da ide dalje, ajde pustite je na miru, daj čovječe sjaši. Na kraju krajeva meni je sve to ružno zbog djece, dajte ljudi saberite se, imate više od 50 godina – zaključila je Hana.

