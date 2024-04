Haris Džinović: Melina je nikakva žena, bitne su joj samo pare

Par se razveo sporazumno, a dok se Melina nije pojavila na zakazanom ročištu, Haris nimalo nije štedio svoju, sad već bivšu suprugu.

Džinović je po završenom ročištu okupljenim medijima istakao da je Melina nikakva žena, te da ga je samo iskorištavala za novac.

– Pitajte nju zašto nije došla, ja nemam nikakvo saznanje. Dvije strane su bile saglasne, sudija je to prihvatila i dala je presudu. Zvanično sam razveden. Osjećam se odlično. Ovo je potpuno normalna stvar, nema razloga za slavlje, ljudi su se dogovorili da ne žive zajedno. Podrška sina mi mnogo znači. Ne vjerujem ženama. Melina je nikakva žena. Ja sam kriv što sam se oslonio na tuđu svijest. Sama je rekla da je materijalista, nju zanimaju samo pare. Ne zanima me s kim me je varala, sin je jako ljut na nju. Nisam žalio ni dinara na nju, sve sam joj kupovao, materijalista je – rekao je pjevač, prenosi Blic

Inače, Haris se dotakao i priča da ga je Melina varala, ali kako je rekao, to ga ne zanima.

