Džinović ispred suda uputio teške riječi: Melina je nikakva žena. Nju zanimaju samo pare, a ja sam bio preširoke ruke!

Pjevač Haris Džinović danas se zvanično razveo od Meline Džinović u Prvom osnovnom sudu na Novom Beogradu.

Ona se nije pojavila na sudu. Haris je, kako piše Blic.rs, izašao očajan iz suda i tom prilikom je otkrio koliko je oštećen iz braka s Melinom.

– Pitajte nju zašto nije došla, ja nemam nikakvo saznanje. Dvije strane su bile saglasne, sutkinja je to prihvatila i dala je presudu. Zvanično sam razveden. Osjećam se odlično. Ovo je potpuno normalna stvar, nema razloga za slavlje, ljudi su se dogovorili da ne žive zajedno. Podrška sina mi mnogo znači.

Ne vjerujem ženama. Melina je nikakva žena. Ja sam kriv što sam se oslonio na tuđu svijest. Sama je rekla da je materijalista, nju zanimaju samo pare. Nisam se trudio da to promijenim, samo sam davao. Bio sam preširoke ruke.

Ne čitam komentare, ona je jedan period bila okej, nešto se desilo s njom. Mnogo se družila s nekim ženama sumnjivim. Relativno sam ih poznavao. Rijetko postoji žena koja kaže da je kriva i da se izvini, to nije postojalo. Ona se nikada nije izvinila, nismo u kontaktu. Ne zanima me s kim me je varala, sin je jako ljut na nju. Nikad ne bih oprostio prevaru, to je izdaja. Ne znam s kim me je varala, šuška se po gradu, ne pada mi na pamet da provjeravam – rekao je Haris.

