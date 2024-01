DŽEJLA RAMOVIĆ IZGLEDA KAO S MODNE PISTE: Bogatstvo je kada radiš ono što voliš najviše na svijetu

Nekadašnja pobjednica “Zvezda Granda” ne krije da voli da pozira, jednako kao što uživa pred kamerama.

Uvijek se opredijelim za nastupe i muziku, to je moja najveća ljubav. Ja stvarno uživam u svom poslu i bogatstvo je kada radiš ono što voliš najviše na svijetu”, priznala je pjevačica.

Hoće li se fanovima ispuniti želja da je vide nekad na pisti?

Ko zna. Ne mogu da kažem da ne bih voljela, ali to je dugačak proces. Ne mogu da izađem tek tako da šetam, možda ja nisam skroz vješta. Prije bih to učinila pred kamerama za neke reklame, definitivno, na tome čak i radim, a da li ću biti manekenka – to ne znam”, s osmijehom je dodala Ramović, piše CDM.

