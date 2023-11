OVAKO IZGLEDA PRVA SUPRUGA ACE LUKASA: Rodila pjevaču dvoje djece, danas radi u prodavnici zdrave hrane, živi skromno i povučeno

Karaburma mu je donela i prvu veliku ljubav, a kako je priznao u knjizi “Ovo sam ja”, kada se zaljubio odmah se i oženio. Tako je prvu ljubav, Svetlanu, odveo pred oltar sa svega dvadesetak godina.

Ubrzo su dobili ćerku Miljanu i sina Lazara, koji su nakon razvoda ostali sa majkom.



‒ Kad sam dobio prvo djete, od očinstva mi je bilo poznato samo to da treba da mi pocepaju košulju na proslavi koju ću prirediti. Najiskrenije, toliko sam bio pogubljen da sam zaboravio da kupim pelene, pa je moja majka morala da se pobrine za to. Da ne bude zabune, daleko od toga da sam bio u fazonu baš me briga za dete. Naprotiv, silno sam se obradovao i baš mi je bilo stalo, ali ništa nisam znao.

Te 1999. godine Aca je upoznao izvesnu Natašu, zbog koje je ubrzo ostavio Svetlanu. Iako se nikada nije oženio Natašom, smatra je jednakom sa ostalim suprugama. Sa njom je dobio treće dete, sina Andreja, a nakon raskida, Nataša i Svetlana su postale prijateljice.

– Moja prva supruga Ceca bila mi je drugarica iz detinjstva, Nataša je htela da živim po njenim principima, a Sonja je pokušala da od mene napravi pudlicu – napisao je Aca, prenosi alo.

