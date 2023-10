Dragana ne želi da se takmiči s Aleksandrom: Trećeg koncerta neće biti

Nakon što je prvu Štark Arenu u Beogradu rasprodala bez reklame za samo dvadeset dana, Dragana Mirković odlučila je da izađe ususret zahtjevu publike, te se od danas mogu naći ulaznice za njen drugi koncert 30. decembra.

S obzirom na to da mnogi očekuju od nje seriju koncerata, Dragana se oglasila rekavši da treće Arene neće biti.

– Dragi moji, moram da se oglasim i da vam se zahvalim što ste me učinili najsretnijom ženom i u tako brzom roku kupili karte za naše druženje. Zbog svih vas, kao i zbog onih koji nisu uspjeli da dođu do ulaznica, odlučila sam da prekršim svoju odluku o jednoj Areni i zakažem naše drugo druženje. Moram da vam se izvinim i da unaprijed kažem da trećeg koncerta neće biti, jer nisam u stanju da držim više od dva koncerta a da ne budem iscrpljena, a želim da svima pružim maksimum. Hvala vam što me razumijete – navela je folk zvijezda koja je publici dodatno izašla ususret pa se ulaznice u prvih sedam dana mogu nabaviti po promotivnim cijenama.

Pošto su se poslije brojnih koncerata koje je Aleksandra Prijović zakazala ili već održala po regiji, raširile priče da bi i neke njene, posebno starije kolegice, mogle da održe po nekoliko koncerata u većim gradovima, Dragana Mirković je odlučila da sebe isključi iz tih priča i eventualnog tamičenja s mladom kolegicom.

Dragana je sasvim iskreno priznala zašto trećeg beogradskog koncerta neće biti.

