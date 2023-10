Sandra Rešić mi je prijetila ubistvom: Asmin javno iznio detalje, pa zaprijetio da će objaviti prepisku

Ipak, kako on navodi, Sandra je pokušala da stane da put ovim provokacijama tako što mu je prijetila likvidacijom.

A to što si prijetila da žele neki tvoji drugovi da dođu i da me ubiju, e sve dok ne dođu ja ću te objavljivati ovako javno, a ako tvoje ubice nemaju za gorivo, neka mi napišu gdje, ja ću da dođem, ali onda ću i njih tjerati da te prozivaju javno, jer ti to voliš b*ljava, a ako demantuješ da nisi prijetila objaviću prepisku i razgovor sa dotičnom osobom – napisao je on.

Ipak, Asmin se tu nije zaustavio, pa je objavio i pjesmu povećenu Sandri, koju je napisao pored njene slike sa Matorom na kojoj se ljube.

Matora ti gurnula jezik svoj jer te neće nijedan dečko tvoj da li je do kreštavog glasa ili možda do pingvinskog stasa. Zato nemoj mnogo da s*reš jer stvorena si da zahode pereš, piše Telegraf.rs.

