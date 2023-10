Udala se Stanija Dobrojević: Tajno vjenčanje na Tajlandu?

„Nisu planirali venčanje, to se desilo spontano na Tajlandu. Pa oni nisu zajedno ni otišli, već joj se on pridružio moleći je da mu oprosti sve i da mu da drugu šansu. Čovek je prešao pola sveta da je nađe tamo, on je odlepio za njom. Stanija i Asmin se baš vole i nisam se iznenadila kada su mi saopštili da će se venčati. Ona je uvek maštala da to bude na nekoj egzotičnoj destinaciji, na nekoj plaži“, navodi izvo za Starr, pa dodaje:

„Bilo joj je žao što joj tu nisu majka i brat, ali svakako da se neće na ovome završiti, praviće oni svadbu i venčanje za porodicu i prijatelje. Njegova porodica je odlično prihvatila Staniju. Zbog porodice, koja još uvek nije sigurna da je on pravi čovek za nju, Stanija ćuti“. prenose Nezavisne

Kako kaže “da se ne lažemo, Staniji smeta ovaj skandal, ali on je stvarno gleda kao malo vode na dlanu i konačno da je našla nekog ozbiljnog muškarca koji se bori za nju, a ne klinca koji će da joj ljubomoriše, izlazi po klubovima i da ga ona finansira”.

“Nadam se da će se uskoro ostvariti i u ulazi majke, ona je to zaslužila i jako je teško podnela gubitak bebe koju je čekala sa Asminom“, završio je izvor za Star.

