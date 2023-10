Aleks odblokirala Cara, “procurile” poruke, on poručio: Poginuo sam za nas, nadam se da ću moći viđati dijete

Trudna pobjednica “Zadruge 6”, Aleksandra Aleks Nikolić prije dvije noći je nakon vijesti da je u drugom stanju progovorila o raskidu vjeridbe sa Filipom Carem. Tom prilikom, ona je iznijela niz optužbi na Carev račun, te je sa njim ušla i u verbalni klinč tokom njegovog uživo uključenja putem poziva, ističući da je on nju fizički maltretirao, tj. da je čupao za kosu, da joj je lupio šamar, kao i davio, piše Kurir.rs.

Ona je također istakla da je Car mrtav čovjek za nju, kao i da mu je broj blokiran, te i da nije ni jednog momenta porazgovarala sa njim nakon što je njegova bivša djevojka Maja Marinković počela da iznosi prljav veš. Sada su mediji došli u posjed poruka koje dokazuju da ga je Aleks odblokirala, te i da mu se nakon skandala u emisiji javila.

– Da li želiš da ti i ja imamo jedan normalan odnos da se ne svađamo i ne provlačimo po medijima i da sve svoje probleme koje imamo rješavamo međusobno. Ovdje te pitam zato što mi je stalo da dijete koje nosim dođe na svijet zdravo i da više ne priređujemo stresove ni tebi, a ni sebi – pitala je Aleks, na šta je Car odgovorio:

– To me pitaš nakon što sjedneš u emisiju na televiziju sa nacionalnom frekvencijom i pred milionima kažeš da sam nasilnik nad trudnom ženom, a poginuo sam za nas! Sve sam napravio da naš život bude normalan! Šta misliš, zašto sam odjednom se čuo sa osobama kojima ne da nisam dao pristup nego ime nisam pominjao?! Pa, zato, jer sam bio ljut i bijesan da odlaziš opet i da ti je odluka abortus. Razumijem ljutnju i bijes, ali takvu ljagu da bacaš na mene, a ti me najbolje znaš, ti od svih mene u dušu znaš kakav sam čovjek! Sve vezano za dijete finansijski sam tu i ako nešto treba da me nazoveš baš za dijete da mi javiš za neki pregled ili tako nešto, to bi bilo ljudski da budem upućen u sve. I kad se rodi, bilo bi okej da budem na porođaju i da se ne natežemo nego da je mogu vidjeti, a kasnije kad poraste i uzimati kod sebe. To je to. Javi se šta god treba, čuvaj se, pozz – rekao je Car.

– Filipe, ti si se čuo sa svim tim ženama još u avgustu, daj ne zaje**vaj više. Meni je jako žao jer smo napravili cirkus od života. Hoću da se pojedem jer sam uopšte i gostovala bilo gdje, ja nisam taj tip koji će iznositi javno neke stvari. Ok, nema problema, ne branim ja tebi ništa, možeš viđati bebu kada god poželiš i čak može i dolaziti kod tvojih, ja nisam monstrum – rekla je Nikolić. prenosi Avaz

