Znate li čime se Emina Jahović bavila prije pjevanja?

Legendarna pjevačica završila je žurnalistiku i u Novom Pazaru je imala svoju televiziju, a najveća želja joj je bila da bude profesorica Engleskog jezika.

Ipak, njen životni put otišao je u suprotnom pravcu, kada je upoznala svog pokojnog supruga Smaila Sinanovića, koji je kako i sama ističe zaslužan za sve što je postigla u životu.

– Suprug je bio moja najveće podrška i vjetar u leđa, da nije bilo njega, iskreno ne znam ni da li bih se bavila muzikom. On je nekako uvijek bio taj koji me je gurao da snimam. U početku, što se tiče tih tekstova i saradnika, nisam mogla da postignem to što sam željela. Tek poslije trećeg CD-a mi se nekako izbistrilo sve i onda sam počela da slušam muziku – rekla je Elma.

Iz braka sa Smailom Sinanovićem, Elma ima kćerku Huliju, koja je talenat za muziku naslijedila od majke, ali sada nije sigurna da bi voljela da se bavi pjevanjem. Pravu ambiciju je pokazala sa 17. godina, kada se sama prijavila u Njemačkoj na jedno muzičko takmičenje.

– U svojoj 17. godini se sama prijavila na „Voice of Germany“. Kada su je čuli, odmah su odlučili da joj sve obezbijede. Ja sam u tom momentu, bila u šoku kada mi je saopštila i nisam mogla da podnesem činjenicu da ostane u Njemačkoj da živi, jer imam samo nju. Rekla sam joj da ne može. Ona odlično priča Engleski i Njemački, ali sam joj tada pokvarila planove – dodala je pjevačica kroz osmijeh.

Gostujući u emisiji „Vikend iz Prvog reda“, pjevačica se osvrnula na vrijeme kada je sa suprugom u Novom Pazaru, držala televiziju na kojoj je Emina Jahović, radila kao voditeljica vremenske prognoze.

–Emina je bila najljepša voditeljica vremenske prognoze ikada, na bilo kojoj televiziji. Bila je kao bombonica. Kratko joj je to bilo interesantno. Željela je uvijek da pjeva i ja sam joj pomogla da dođe do Dine Merlina. Bilo je tih razgovora, gdje su joj našli neke crnogorske kompozitore, ali ja sam odmah rekla da to ne rade i da je odvedu kod njega. Ljudi su me poslušali i u startu je napravila to što treba – dodala je Elma, piše Espreso.

