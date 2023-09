Jelena Karleuša prozvala Duška Tošića: Jadan je onaj kome su tabloidi bitniji od porodice

Pjevačica je u intervjuu za Story odgovorila na pitanje da li joj je kreativni rad na projektima pomogao da prevaziđe sve što joj se desilo u prethodne četiri godine. Između ostalog je spomenula Duška.

“Ako mislite na majku, ona je moja živa rana koja ne zacjeljuje. Samo sam se naučila da živim s tim. Ako mislite na Duška, on se potrudio svim silama da mi oteža svaki sekund života i pokaže kakva je životna greška, a ako mislite na linč koji s vremena na vrijeme doživljavam od javnosti, to vidim kao veliku motivaciju i inat. Zato postoji i pjesma ‘Minut’ na kraju kojom zahvaljujem svima! Sve to što sam nabrojala, učinilo me je ovako jakom”, navela je.

Duško je zatim na Instagramu podijelio citat Ive Andrića: “Jadan je onaj koji mora nekoga poniziti da bi sebe uzdigao.”

Jelena je ubrzo reagovala na ovu njegovu objavu.

“Jadan je onaj kome su tabloidi bitniji od porodice. Nepoznat autor”, napisala je.

Kao što je već poznato, Jelena se u posljednje vrijeme priklonila Aleksandru Vučiću te je kritikovala one koji su učestvovali u protestima “Srbija protiv nasilja”. Među poznatim ličnostima koje je “napala” je i bh. glumac Feđa Štukan. Nedavno je objavila albume “Alpha” i “Omega”, a u opisu na YouTubeu je navedeno da je prijatelj albuma Telekom Srbija. prenosi Klix

