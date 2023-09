TRAGEDIJA – ZADRUGARU IZNENADA PREMINULA BEBA: “Žena je otišla da ga pogleda, bilo je mrtvo”

Prije ulaska u studio, ovaj zgodni novopazarski frizer progovorio je o poslovima iz karantina, a potom otvorio dušu i progovorio o tragedijama koje su zadesile njegovu porodicu.

– Sjedimo tamo 12, 13 sati… Malo smo se valjali, katastrofa. Nastao je haos u karantinu. Neću da pričam… Naš brat Uroš se zaljubio u tog analitičara, kako se čovjek zove… Ovaj se nije izjašnjavao… – priznao je Ramiz.

– Sve što imam da kažem, neću da lažem, sve ću reći… Sve mogu da kažem… Smrt ćerke, mog oca, saobraćajna nesreća moje starije ćerke, to su najtužnije stvari u mom život. Loše stvari se dešavaju… Umrlo mi je dete od dva i po meseca. Žena je otišla da ga pogleda, bio je mrtav. To su neke neobjašnjive smrti, doktori ne znaju kako da objasne. Mi smo vjernici. Jedina stvar koja me tješi je da samo nevino dijete može stati pred Boga i moliti se za svoje roditelje – rekao je Gusinac. prenosi novi

