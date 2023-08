Dalila Dragojević se obogatila na TikToku: Na lajvu je 20 sati, priča se da je zato dala otkaz na televiziji

Dalila Dragojević, pobjednica rijalitija “Parovi” i drugoplasirana učesnica “Zadruge”, više nije zaposlena na televiziji.

O ovoj velikoj promjeni obavijestila je svoje fanove putem Instagrama:

– Obavještavam sve ljude koji me prate i koji me vole, kao i one što me ne vole, da od danas nisam zaposlena na televiziji. Odlazim u miru. Nije zbog pravila vezanog za TikTok, kao što se već piše. Druge stvari su u pitanju, ali ako ćemo se voditi storijima, onda neka bude da je zbog toga. Još dugo ćete pratiti Dalilu. Volim vas – napisala je Dragojević.



Poznato je da Dalila već duže vrijeme svakodnevno vodi lajvove na popularnoj društvenoj mreži TikTok, od čega dobro zarađuje. Nagađalo se da mjesečno zaradi desetine hiljada eura, a na sedmičnom nivou izađe sa više od 10.000 eura.

Rijaliti zvijezda, koja je tokom višegodišnjeg učešća u rijalitijima stekla na hiljade fanova, drži lajv ponekad i do 20 sati, kako bi imala visoki skor na mreži.

Zbog toga pričaju da zarađuje više nego brojne poznate ličnosti u Srbiji.

Bivša zadrugarka je, navodno, “poludjela” kada se ta informacija pojavila u javnosti i žestoko napala poznatog tiktokera, koji na svom profilu redovno predstavlja regionalne rekordere u zaradi, ali i objašnjava na koji način se stiče novac na spomenutoj platformi.

On je tako u jednom od svojih lajvova istakao da se Dalila na kraju jedne sedmice popela na treće mjesto po zaradi od 10.000 eura.

Facebook komentari