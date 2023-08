“SVE MI JE UNIŠTENO” Srpski voditelj očajan poslije zastrašujuće oluje: “FASADA MI JE U RUPAMA, HAVARISANO DVORIŠTE”

Milan Milošević se oglasio povodom velike štete na svojoj kući, dok je dvorište skroz havarisano.

– Ja sam u Crnoj Gori i javili su mi da je sve uništeno! – rekao je Milan Milošević, koji ne može da vjeruje šta ga je snašlo.

– Fasada od zgrade je u rupama, mrežice od prozora pokidane, zelenilo u dvorištu… Havarija je! – dodao je on za “Blic”.

O Milanu se, inače, nedavno naširoko pričalo zbog još jedne nesrećne situacije. Naime, on je tad opljačkan na primorju.

– Nisam nosio sav navac na plažu, nije bilo mnogo para, ali sva su mi dokumenta, od lične karte, do vozačke bila u novčaniku. Stvarno se nisam nadao da će me pokrasti i da to urade u roku od pet minuta, koliko nisam gledao u pravcu ležaljke. Briga me za novac, samo molim tog ko je uzeo novčanik da mi vrati dokumenta, neka ostavi negdje, baš su peripetije da vadim sve opet – izjavio je tada Milan Milošević za “Star”.

