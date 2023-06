Skinula se Dragica Zlatić, mreže se usijale: Ne daj Bože da mi ode u noge

Pjevačica Dragica Zlatić odlučila je da početak ljeta proslavi na poseban način, okružena ružama i lijepim vremenom, a takođe je odlučila i da obraduje muški pol fotografijom u kupaćem kostimu. A kako je poznata i kao duhovita osoba, šale ni ovoga puta nije falilo.

-Uvukla sam stomak toliko da su mi rebra ispala. Šta ću kad volim da krkam, a ne daj Bože da mi ode u noge nego sve u stomak – napisala je Dragica uz mnoštvo smajlija opisujuću najnoviju fotografiju.

Pjevačica se ne libi da prizna kako je ljubitelj dobrog zalogaja, a sve to uvijek radi na duhovit način kojim uvijek osvoji brojne simpatije. Tako je nedavno unijela sjajnu energiju u svoje okruženje, i to ne samo što zasmije druge. Dragica je nedavno objavila fotografiju sa praznim tanjirom, a dala je i dobro objašnjenje, i to na račun svog izgleda.

