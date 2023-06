NIKOLINI NI DO KOLJENA: Pogledajte kako izgleda ljubavnica pored koje je preminuo Vidoje Ristović

Prošlo je nešto više od godinu dana od kada je preminuo poznati historičar umjetnosti i suprug Nikoline Pišek, Vidoje Ristović. O noći kada je izgubio život pisalo se mnogo, a prije svega navodilo se da je posljednja osoba koja ga je živog vidjela bila ljubavnica Vidoja Ristovića.

Trinaest mjeseci trebalo je Nikolini da progovori o svemu što se dešavalo od trenutka kada je saznala da je njen suprug preminuo:

– Nazvala me njegova majka, to je bilo u neke sitne noćne sate, ja igrom slučaja nisam spavala, ne znam zašto… rekla je: ‘Vido je umro’, a ja sam rekla: ‘Je li Vama dobro? Šta se događa Marija?’ Naprosto to neko vrijeme nisam procesuirala… – ispričala je voditeljici Tatjani Jurić u „Skip Or Beep“.

Kako su prošle godine mediji pisali, Vidoje Ristović preminuo je tokom masaže, a tada se šuškalo da je maserka pored koje je umro zapravo njegova ljubavnica. Ove natpise potvrdila je djelimično i voditeljica:

– Bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu, ja više ne znam ni kako se ona zove, toliko mi je to važno, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi s njim, a moj svekar je to formulisao kao masaža… Sve je jako čudno. Uglavnom, zdravstveni nalaz je potvrdio da je umro od zastoja srca – rekla je Nikolina i dodala:

– Pa manje više sve što je napisano je istina – priznala je Pišek.

– Bili ste vjerni jedno drugome – nastavila je voditeljica podkasta.

– Pa ja jesam – kratko i jasno je rekla Nikolina.

Ljubavnica Vidoja Ristovića nikada za medije nije govorila o svemu što se kobne noći dogodilo. Sada je ipak u medije isplivala fotografija izvijesne D. B. za koju se smatra da je bila posljednja osoba sa kojom je Vidoje proveo vrijeme, a mnogi tvrde da je ona sušta suprotnost Nikolini.

Facebook komentari