ANĐELI ĐURIČIĆ RODITELJI DALI NIZ ZABRANA: Ovo je spisak uvjeta koje mora ispuniti kako bi joj sve oprostili?

Anđeli Đuričić, diskvalifikovanoj učesnici “Zadruge” i novopečenoj voditeljici, roditelji su, kako mediji prenose, zabranili da iz Crne Gore dođe u Beograd.

Oni su njoj saopštili šta očekuju u narednom periodu, pa je odlučila da ih posluša.

– Anđeli Đuričić su roditelji rekli da ne smije da ide u Beograd. Raskinula je sa Zvezdanom Slavnićem, što ih raduje, a plan im je da njihova kćerka zarađuje novac iz Crne Gore, tako što će emisiju, koju je dobila da vodi na jednoj televiziji, snimati na primorju – navodi izvor blizak porodici Đuričić.

– Kad je malo razmislila, riješila je da ih posluša, pa će zarađivati novac, a da ne mrdne sa crnogorskog primorja. Rekli su joj da će zaboraviti na sve njene skandale, ali su imali jedan uvjet – da se kloni Zvezdana, kojeg će smatrati samo greškom u njenom životu, ukoliko nastavi dalje bez njega. Anđela zbog toga neće dolaziti u Beograd narednih nekoliko mjeseci, fokusirat će se na porodicu i posao. Roditelji su joj rekli i da obriše njegov broj telefona i da ga izbriše sa društvenih mreža, što je ona i uradila – dodaje sagovornik za “Blic”, te zaključuje:

– Majka i otac brinu za Anđelinu bezbijednost, jer je Zvezdan nasilnik. Smatraju da je neophodno da prekine svaku komuniakciju, a da li će ih poslušati na duže staze pokazat će vrijeme.

Anđela se, podsjetimo, juče oglasila povodom raskida veze sa Zvezdanom.

– Dobijam mnogo poruka vezano za raskid i da li je istina. Istina je da smo raskinuli. Prolazim težak period ponovo. Vjerujem da i on prolazi kroz težak period, pa vas molim za razumijevanje, bez nekih pretjeranih poruka i poziva. Vaša Anđela, ljubim vas sve. Trenutno sam posvećena poslu i porodici, i to je sve što me zanima – napisala je Anđela tad na Instagramu.

